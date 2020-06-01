«Если руководитель говорит «Я в этом году просяду», его надо гнать в шею»

Директор казанского производства катеров и яхт Velvette Marine — о застрявших на границах поставках, замороженных сделках и о кризисе в люксовом сегменте

Фото: Ринат Назметдинов

«У нашего предприятия огромное количество комплектующих поступает из Европы, и все стоит на границах, ничего не идет: Италия, Швеция… Сейчас нам пришло письмо от компании Volvo о задержке моторов где-то на месяц-полтора. И это второй прямой удар по производству, очень мощный», — констатирует директор Velvette Marine Ярослав Живикин. В беседе с «Реальным временем» он рассказал о выходе на европейские рынки после открытия границ, планах локализовать производство комплектующих в России и бедах малых предприятий, выпавших из пакетов мер господдержки и фактически оставленных один на один с проблемой.

«Объемы производства — комтайна, за которую конкуренты заплатили бы немало. Я ставлю цель увеличения на 50—70%»

— Ярослав Николаевич, вы встали у руля Velvette Marine в самое горячее время, на пороге «коронакризиса», 30 марта. Что вы наблюдали в первый месяц, когда полностью погрузились и изучили внутренние процессы, какие «тонкие места» нащупали первыми и что предпринимали?

— Компания живая, у нее достаточно хорошие перспективы. Собственники при смене руководства поставили задачу — усиление роли стратегического развития, они хотели яснее понимать, как компания будет жить через год, два, три. Мы нацелены на то, чтобы компания развивалась, крепла на рынке.

Что касается отрасли судостроения, это первое предприятие в моей карьере, но все малые и средние предприятия строятся одинаково. Управление, внутренние процессы всегда держатся на определенной «азбуке». На данный момент в прямом управлении у меня два производства. Последние 10 лет я возглавляю завод «Волжанин» и являюсь заместителем управляющего партнера Фонда прямых инвестиций по управлению производственными предприятиями группы компаний.

Я бы сказал, что я ставлю цель увеличения объемов на 50—70% в пределах следующего года. Сейчас 100% объемов завод Velvette Marine изготавливает по предзаказу для конкретного клиента

Могу сказать, что из тех малых предприятий, работу которых мне довелось наблюдать, девять из десяти имели проблемы с построением первичной «азбуки»: документация, знание номенклатуры и спецификации, учет передвижения, списания материалов. Основная задача любого предприятия — иметь минимальные оборотные средства, минимальные запасы и быть максимально ориентированным на клиента.

Из этого вытекает огромное количество процессов. Например, мало кто представляет, что руководитель снабжения должен контролировать остатки склада. Склад — это целый живой организм, который должен постоянно трансформироваться по мере роста или сокращения объемов производства. Внедрение программ автоматизированного учета, введение под контроль всех этапов производства, их качество. Сбалансированность возможностей каждого участка на фоне внедрения технологий снижающих затраты на единицу выработки. Все это — большая работа, выдерживают которую не все, так как следствием всех качественных реформ является отказ от староформатного и трансформация производственных процессов.

— Что можно сказать об объемах производства Velvette Marine, планах и их реализации в последние два-три года?

— В линейке катеров Velvette Marine — девять моделей класса «комфорт» и «премиум». У компании есть свой круг клиентов и четкое видение своей аудитории: в основном это предприниматели, политики, состоявшиеся люди, с прицелом на активный семейный отдых. Объемы производства — это, конечно, коммерческая тайна, за которую многие конкуренты заплатили бы немало (смеется). Я бы сказал, что я ставлю цель увеличения объемов на 50—70% в пределах следующего года. Сейчас 100% объемов завод Velvette Marine изготавливает по предзаказу для конкретного клиента. А поскольку спрос есть и на уже готовые изделия, нам нужно иметь свой запас склада готовой продукции.

Сейчас абсолютное число сотрудников у нас в районе 80 человек, из них 15 — управленческий персонал, а остальные заняты именно на производстве

«Когда начала закрываться Европа, мы увеличили объем работ. Предполагали, что нас будут закрывать…»

— В какой момент Velvette Marine почувствовала на себе кризис, вызванный пандемией, и как вы к нему готовились?

— Прогнозы были давно. Когда начала закрываться Европа, а наши еще даже не просчитывали таких мер, тогда стало понятно, что скоро и нас прикроют. Насколько мы могли, мы, конечно, подготовились. Во-первых, мы сразу увеличили объем работ. Мы предполагали, что нас будут закрывать на карантин, поэтому в последние недели увеличили объем работы для сотрудников, чтобы максимально выполнить необходимые объемы. Но на фоне всех последствий эти действия были каплей в море.

Вообще, любое производство никогда простым не бывает. Этим производство и отличается от торгово-закупочной деятельности — оно живое. Торгово-закупочная деятельность — это простая операция: заплатил деньги — получил товар — продал товар — заплатил налоги — получил прибыль. Здесь же огромное количество процессов, которые нужно завернуть в единый механизм. И этот механизм в апреле только начал набирать новую силу, обороты и резко остановился из-за пандемии. Мы закрылись на карантин, не было возможности выходить на работу.

Сейчас абсолютное число сотрудников у нас в районе 80 человек, из них 15 — управленческий персонал, а остальные заняты именно на производстве. Мы думаем о людях, и из-за коронавируса не уволился ни один человек, всех сохранили. Это очень большая нагрузка на предприятие во время нерабочих дней... На данный момент, конечно, мы с ней справились, потому что люди, еще раз повторю, — главная ценность.

Учитывая, что у нас огромное количество комплектующих поступает из Европы, все, что у нас европейское, особенно из Италии, стоит на границах, ничего не идет

«Вопросы с комплектующими до сих пор есть. Сейчас нам пришло письмо от компании Volvo о задержке моторов»

— Как карантинные меры, в том числе закрытие границ, сказалось на внутренних процессах Velvette Marine — больше всего, насколько я понимаю, пострадали аспекты, связанные с поставкой комплектующих и спросом?

— Для предприятия в первую очередь коронавирус — это даже не карантинные меры, это ощутимое снижение поступления денежных средств, это отказ проработанных клиентов, с которыми на тот момент велись переговоры, отказ этих клиентов от дальнейших переговоров и покупки. И это сразу очень серьезно подкосило нашу выручку.

Могу сказать, что из 20 прорабатываемых клиентов 18 «взяли техническую паузу». Конечно, они не отказались от бренда, они сказали: «Мы не знаем, что будет завтра, нам надо оценить ситуацию, и когда она будет стабильной, принимать решение». Но нужно понимать, что сейчас — самое начало навигационного сезона, а люди не решаются вкладывать деньги. Через полтора-два месяца совершать покупку на это лето будут не все, у нас очень короткий сезон, холодная осень и катера рано встают на причалы или уезжают в места хранения.

Вопросы с комплектующими до сих пор есть. Учитывая, что у нас огромное количество комплектующих поступает из Европы, все, что у нас европейское, особенно из Италии, все стоит на границах, ничего не идет. Италия, Швеция. Сейчас нам пришло письмо от компании Volvo о задержке стационарных моторов до середины июля. И это второй прямой удар по производству, очень мощный. Стоит отметить, что компания Yamaha имела складские запасы и ограничилась только повышением стоимости. Предприятие будет стараться локализовать закупку большего количества комплектующих в России. Хотя бы на начальном этапе для формирования базы резервных поставщиков. Цель — минимально зависеть от импорта и удержать планку качества.

— А это реально сегодня сделать в России?

— У нас есть хорошие, живые локальные производства, которые работают и развиваются. Значительное количество комплектующих вполне реально производить в России. Возможности для этого есть. Просто все это энергозатратно в части организации взаимодействия. Мы, начиная работать с российскими партнерами, в первую очередь начинаем с форм документов наших о нашем взаимодействии, входного контроля качества и сроков исполнения. То есть мы начинаем их учить работать, как это делаем мы. Надеюсь, им это и в дальнейшем помогает развиваться. Этим нужно заниматься, самое главное — не лениться. Знаю, что нам это по силам и мы с этим справимся.

Стараемся обходиться своими силами, ищем новые возможности — разочаровываться не собираемся

«Предприятие не попало в списки поддержки. Мы в свободном рынке обычные коммерсанты»

— Получилось ли у Velvette Marine воспользоваться какими-либо государственными инструментами антикризисной поддержки бизнеса, и как бы вы могли оценить их эффективность?

— Под ту помощь малому и среднему бизнесу, которая была объявлена президентом, мы не попали: просто быть малым предприятием мало, есть отдельный перечень форм деятельности, которые признаны наиболее пострадавшими. Стараемся обходиться своими силами, ищем новые возможности — разочаровываться не собираемся.

На данный момент мы подали заявку на предоставление мер поддержки по компенсации части затрат на рекламу в Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Пока решения нет, мы это сделали буквально в конце прошлой недели.

— Все производства в это время оказались на особом контроле надзорных органов как потенциальные источники вспышек, чего только стоит недавно отгремевшая история с Акульчевым, который, по сути, «получил» от медиа за свою сознательность…

— У нашей группы компаний серьезные и мудрые руководители и собственники. Не дожидаясь распоряжений Роспотребнадзора, все наши компании были обеспечены дезинфицирующими средствами, в том числе и для промышленных предприятий. В нашей же группе компаний есть организация, которая их производит. Мы сразу себе заказали по несколько тонн этого состава. Обрабатываем производственные цеха, лестничные марши, кабинеты, отдельно уборщицы целыми днями моют полы с дезинфицирующим средством, протирают ручки. Начали еще до того, как это стало обязательным. Все обеспечены перчатками, масками. В каждом кабинете стоят аэрозольные разбрызгиватели. Мы это сделали уже давно.

Если говорить о проверках, на этой неделе в Velvette Marine приезжали от местного управления Роспотребнадзора, проводили у нас проверку и были удивлены тому, насколько мы ко всему этому делу подготовлены, как мы думаем о людях и так далее. Было приятно от них услышать, какие мы молодцы. У нас начинаются проверки на коронавирус — на носителей и на антитела. В течение ближайших двух недель все сотрудники будут за счет компании проверены на коронавирус выездными сервисами.

Да, у нас дешевле рабочая сила, да, у нас сам корпус лодки обходится значительно дешевле, чем там. Но если мы говорим о высоких стандартах, которые ждет Европа, то все уже не так однозначно

«Российское производство и его дешевизна — палка о двух концах. Комплектующие завозятся из-за рубежа»

— Еще в 2017-м Velvette Marine планировала выйти на зарубежные рынки, рассчитывая сформировать крепкое предложение «цена — качество» для Европы и Азии за счет экономии на производстве в России. Удалось ли выйти на экспорт?

— До кризисных явлений, связанных с пандемией, был заключен договор с одной европейской организацией, страну пока называть не буду. У них и до этого момента в эксплуатации был один наш катер. Сейчас мы ждем окончания всех сложностей с закрытыми границами и так далее, и, я думаю, во второй половине года будем принимать заявки на следующий сезон от Европы. Европейскую сертификацию мы прошли в конце прошлого года.

Если говорить о российском производстве и его дешевизне, это палка о двух концах. Все говорят: «Дешево! Мы можем поставлять дешевле». Но практически все серьезные, дорогие комплектующие все-таки завозятся из-за рубежа: мотор, а это половина стоимости лодки, системы навигации и контроля движения, электрика — это либо Китай, либо Европа. И здесь мало что можно сделать: ты завозишь детали, собираешь катер здесь и опять везешь за рубеж.

Да, у нас дешевле рабочая сила, да, у нас сам корпус лодки обходится значительно дешевле, чем там. Но если мы говорим о высоких стандартах, которые ждет Европа, то все уже не так однозначно. Например, электропроводка: у них очень высокая влажность и распространена «миграция с лодками», это значит, что они могут поставить лодку в Германии и на выходные уехать в соседнюю Голландию и эксплуатировать катер уже в условиях соленого моря. Некоторые комплектующие, которые мы используем сейчас, могут не подойти для этих условий.

Поэтому, если мы говорим, что наши катера должны ходить везде и всегда, мы должны заняться вопросами по улучшению качества комплектующих. А улучшение качества — это увеличение цены. И только после этого уже можно будет смотреть, в каком ценовом сегменты мы будем интересны Европе. Потому что здесь наши катера конкурируют с импортными катерами уже в статусе побывавших в пользовании, новые здесь значительно дороже, это другой ценовой сегмент.

Если мы говорим, что наши катера должны ходить везде и всегда, мы должны заняться вопросами по улучшению качества комплектующих. А улучшение качества — это увеличение цены

— А говоря об Азии?

— Азия — специфический рынок, там очень большой социальный разрыв: или очень богатые, или очень бедные люди. Я считаю, что туда имеет смысл поставлять самые крупные наши модели. Если мы с Европой сможем наработать положительный опыт импорта, то, я думаю, Азия нам поддастся. И в этом случае нужно будет хорошо изучить и понять клиента, составить портрет. Продукцию необходимо будет правильно «упаковать». Комплектация и оформление, приемлемые в Азии, в Европе могут вызвать улыбку.

— Есть ли у компании своя дилерская сеть внутри страны?

— Да, конечно, есть. Причем, что оказалось неожиданным для меня, сразу несколько активных дилеров не из многомиллионных регионов. Но наш бизнес в отношении дилеров можно сравнить с автобизнесом. Дилеры предпочитают брать лодки в базовой комплектации и желательно без двигателя. Они хотят сами его устанавливать, «навесить» туда все опции, чтобы заработать на клиенте. Velvette Marine на данный момент старается самостоятельно оснащать все лодки моторами и набором необходимых опций, которые запрашивают 80% клиентов.

«Существует понятие «отложенный спрос». Было бы здорово, если бы у судопроизводителя появился склад готовой продукции»

— Ярослав Николаевич, каков ваш прогноз на этот год: насколько могут просесть продажи и производство?

— Мне кажется, если руководитель говорит «Я в этом году просяду», такого руководителя надо в шею гнать. Кто-то как-то мне говорил, что слово «кризис» с китайского переводится как «новые возможности». Я, конечно, не сильно во все это верю, но считаю, что любой предприниматель должен в любых ситуациях изыскивать меры, чтобы хотя бы не упустить те перспективы, которые у него были. Потому что любую «просадку» допускаю только в том случае, если понимаю, что я и мои подчиненные приложили 300% усилий для того, чтобы этого не случилось. И только после этого я могу своему руководителю доложить: «Простите, но, увы, — мы сделали все, но независимые от нас внешние причины повлияли на наш результат». В другом случае я считаю, что это преступно.

Я буду стремиться к тому, чтобы завод Velvette Marine в этом году выжал максимальные возможности по объемам производства и все это реализовал. В любом случае, организация должна быть в прибыли — я считаю, это вполне исполнимая и достижимая цель.

Было бы здорово, и, наверное, мы первыми это сделаем, если бы у судопроизводителя появился склад готовой продукции. То есть это свободные лодки, которые строились не под клиента, в базовой комплектации

Нужно понимать, что существует понятие «отложенный спрос». Все судостроители в этом сегменте для физических лиц работают на предоплату, то есть по предоплате под конкретного клиента строят лодку. Почему? Потому что у лодки очень много всяких нюансов — покупая ее, человек лелеет эту покупку как свое детище, «растит» ее. И он стремится, чтобы все было так, как ему хочется.

Было бы здорово, и, наверное, мы первыми это сделаем, если бы у судопроизводителя появился склад готовой продукции. То есть это свободные лодки, которые строились не под клиента, в базовой комплектации. Чтоб клиент при реально ощутимом выборе смог определить комплектацию и получить реальные сроки отгрузки готовой продукции. Я понимаю, что склад готовой продукции — это дополнительные оборотные средства, и это дорого. Но спрос есть и это оправдано.

— То есть, резюмируя, в ситуации, когда невозможно вести активные продажи, вы рассчитываете использовать время и ресурсы для того, чтобы сформировать склад готовой продукции?

— Да, и успеть его продать. Мы начинаем формировать склад с июня месяца, начинаем работать на изготовление лодок не индивидуально под клиента, а на массовые продажи. У нас будет два плана производства — под клиента и на склад готовой продукции. Мы будем стремиться к цели: 60% лодок делать под клиентов, а еще 40% — на склад готовой продукции при двукратном увеличении возможностей производства.