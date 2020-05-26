Депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19

Перед тождественным заседанием, назначенным на среду, 27 мая, депутатов Госсовета Татарстана обязали сдать тесты на коронавирус. В этот раз необходимо будет присутствовать на мероприятии.

Об этом в своем Instagram рассказал депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев.

Во время прошлой проверки коронавирус был обнаружен у руководителя фракции КПРФ в Госсоветер РТ Хафиза Миргалимова. Он был отправлен на карантин, однако последующие тесты были отрицательными.

Напомним, что в среду Госсовет РТ соберется на торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР. Кроме депутатов на нем ожидается присутствие 70 почетных гостей (изначально планировалось вдвое больше).