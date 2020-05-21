Строительство станции метро «100-летие ТАССР» угрожает кальянщикам, салонам мобильной связи и букмекерам

Фото: Ринат Назметдинов

Перечень участков

Исполком Казани постановил изъять восемь земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости в Приволжском и Советском районах под строительство станции метро «100-летие ТАССР».

Срок действия настоящего постановления — три года. Комитету земельных и имущественных отношений поручили в течение 10 дней направить правообладателям земельных участков и недвижимости уведомление об их изъятии и заключить соглашения. Также комитет должен провести оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости.

Перечень объектов недвижимости, подпадающих в зону строительства метро «100-летие ТАССР»

Адрес земельного участка Площадь участка Адрес объекта недвижимости, расположенного в границах участка площадь объекта недвижимости Ул. Юлиуса Фучика, д. 105а 7 кв. м - - Ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №72 (литер А) 76 кв. м Ул. Юлиуса Фучика, д. №72 69,5 кв. м Ул. Юлиуса Фучика, д. 72б 23 кв. м На остановке общественного транспорта «10-й микрорайон» 22,9 кв. м Ул. Юлиуса Фучика 40 кв. м ул. Юлиуса Фучика 62,3 кв. м Ул. Юлиуса Фучика 1200 Ул. Юлиуса Фучика, д. 131а 1126,6 кв. м Ул. Юлиуса Фучика, 131в 112 кв. м Ул. Юлиуса Фучика, здание №131в 135,9 кв. м Ул. Ломжинская, 17 (литер А) 230 Ул. Ломжинская, д. 17а 290,5 кв. м Ул. Ломжинская 20 Ул. Ломжинская, д. 17 13,8 кв. м

Минус кальянные, салоны связи и букмекеры

Изъятию подлежат шесть земельных участков на улице Ю. Фучика и два на улице Ломжинской. Самый большой участок — 1200 квадратных метров — находится на Фучика. Его кадастровая стоимость составляет 9,5 миллиона рублей. Вместе с ним подлежит изъятию здание площадью 1126,6 квадратных метра по адресу улица Фучика, 131а. Там расположен центр паровых коктейлей. В соседнем здании — 131в — находится аптека и еще одна кальянная.

В двухэтажном здании полно арендодателей — от салона связи МТС до пекарни «Добропек» и букмекерской конторы «Фонбет». Фото Рината Назметдинова

Еще один крупный участок площадью 230 квадратных метров располагается через дорогу по улице Ломжинской, 17а. Он оценивается в 1,8 миллиона рублей. В двухэтажном здании полно арендодателей — от салона связи МТС до пекарни «Добропек» и букмекерской конторы «Фонбет». Салоны связи оккупировали и еще одно здание по улице Фучика, 72а, которое также подлежит изъятию.

Пока неизвестно, будут ли сноситься эти объекты недвижимости и в какие сроки. В мэрии Казани «Реальному времени» не смогли оперативно прокомментировать этот вопрос.

Новую станцию метро хотят построить к 2023 году

Строительство станции метро «100-летие ТАССР» и еще трех — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон» и «Улица Академика Сахарова» — началось в июле прошлого года. Участок планируют открыть к 2023 году. Его длина составит 5,7 км. Между станциями «Улица Юлиуса Фучика» и «10-й микрорайон» расстояние составит 930 м, между станциями «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР» — 820 м, между станциями «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» — 2,1 км.

Строительство станции метро «100-летие ТАССР» и еще трех — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон» и «Улица Академика Сахарова» — началось в июле прошлого года. Фото Рината Назметдинова

Всего же в городе могут появиться еще 26 станций метрополитена — на карте Генплана добавили более 41 километра новых линий метро к существующим 18,3 км. С 2019 по 2026 год на эти цели будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно.

Дарья Пинегина