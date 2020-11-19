Асадуллина Алсу Мунибовна

Общая информация

Родилась 18 августа 1964 года.

Образование

1985 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель музыки».

1999 г. — окончила Институт повышения квалификации работников образования по специальности «преподаватель английского языка».

2017 г.— окончила Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) Федерального университета «эффективный управленец».

Трудовая деятельность

1985-1989 гг. — учитель музыки, школа №116 Вахитовского района г. Казани.

1989-2001 гг. — организатор внеклассной и внешкольной учебной воспитательной работы, школа №116 Вахитовского района г. Казани.

2001-2003 гг. — заместитель директора по вопросам национального образования, школа №116 Вахитовского района г. Казани.

2003-2007 гг. — директор лицея №116 Вахитовского района г. Казани.

2007-2010 гг. — заместитель главы по социальным вопросам администрации Вахитовского района исполкома г. Казани.

2011-2018 гг. — заместитель главы Администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома г. Казани.

С 27 сентября 2018 г. — заместитель министра образования и науки РТ.

Награды и звания

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Управления культуры исполнительного комитета г. Казани (2006 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2007 г.), почетной грамотой Вахитовского района г. Казани (2010 г.), благодарностью мэра г. Казани (2012 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2013 г.), медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), благодарственным письмом мэра г. Казани (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью Президента РТ (2018 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

Дата последнего обновления: