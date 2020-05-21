Отправлять детей в летние лагеря можно будет только в пределах своего региона

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал условия, при которых детей можно будет послать на отдых в летний лагерь. По его словам, для обеспечения безопасности детей можно сократить смены и отправлять детей только в лагеря внутри региона.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала эту идею. Она высказалась за то, чтобы внутри «эпидблагоприятных регионов» власти начинали планировать оздоровительную кампанию, но дети должны оставаться в пределах этих субъектов.

Она уточнила, что дети смогут отдыхать внутри лагеря без масок. Однако выработаны и другие требования: будет усилен санитарный режим, требования к организации питания станут строже, учтено и «некоторое дистанцирование».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, который руководит рабочей группой Госсовета РФ по вопросам общего образования, добавил, что на протяжении всей смены в лагере не будут устраивать родительские дни.