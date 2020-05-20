Фотомарафон «100-летие ТАССР»: транспортный рефрижератор океанского плавания «Татарстан», 1980-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 276-я

Фото: из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Зеленодольский завод имени А.М. Горького стоит у истоков создания быстроходных судов и кораблей с динамическими принципами поддержания: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке и воздушной каверне.

Благодаря этому в начале 80-х на заводе собрали первый в мире опытный противолодочный корабль на подводных крыльях типа «Сокол», а в 1989-м — первый из двух ракетных кораблей на воздушной подушке «Бора» и «Самум» (его сдали десятилетием позже, уже не в ТАССР, а в Республике Татарстан). Аналогов им на тот момент в мире не было.

Ракетный корабль на воздушной подушке «Бора»

Малый противолодочный корабль проекта 1141 «Сокол» — опытный противолодочный корабль на подводных крыльях. Его построили в единственном экземпляре, чтобы понять, есть ли в принципе перспективы использования скоростного судна на подводных крыльях в роли противолодочного корабля. Оказалось, что перспективы хорошие. Конструкторские разработки и технологии, примененные при создании этого уникального проекта, позволили начать серийное производство малых противолодочных кораблей.

Сборка корпуса корабля оказалась непростой задачей для Зеленодольского судостроительного завода, ведь здесь еще не были отработаны технологии сборки и сварки конструкций из легкого сплава. Интенсивная работа конструкторов и производственников позволила в июле 1974 года заложить, а затем достроить корпус. Назвали его «Александр Кунахович», в честь первого конструктора корабля. В то время он был самым крупным по водоизмещению (500 тонн) и самым скоростным в мире кораблем на подводных крыльях (полная скорость составляла 60 узлов).

Противолодочный корабль на подводных крыльях «Сокол»

Неоднократно участвовал в маневрах и учениях флота, получил приз главнокомандующего ВМФ СССР и два приза Черноморского флота.

С 1975 по 1987 годы завод строил серию сторожевых кораблей проекта 1159 «Ягуар» — всего в Зеленодольске построили 13 таких кораблей для ВМС Германии, Югославии, Кубы, Алжира, Ливии.

Сторожевой корабль «Ягуар»

В 1977—1983 гг. горьковчане построили четыре транспортных рефрижератора проекта 1351 океанского плавания, один из них получил имя «Татарстан».

В 1985 году завод получил задание на постройку самого крупного в мире боевого ракетного корабля на воздушной подушке скегового типа, проекта 1239 «Сивуч», сконструированного ленинградским ЦМКБ «Алмаз».

В этот период продолжается реконструкция и техническое перевооружение предприятия. Построили новые здания ремонтного и инструментального цехов, складские помещения, цех корпусных конструкций, здание вычислительного центра. Внедрены в производство механизированные линии по изготовлению корпусных конструкций, плазменная резка на машинах с программным управлением типа «Кристалл», обработка гребных винтов на станках с программным управлением КУ-350, расширился парк станков с ЧПУ, вычислительный центр пополнился более совершенными вычислительными машинами.

Фрезерный станок с ЧПУ на заводе имени А.М. Горького, 1981—1985 гг.

Директором завода с 1984 по 1995 годы был Герман Глебович Серебренников. Он перевел завод из одного десятилетия в другое, из одной республики в другую, не потеряв его мощи и авторитета. Серебренников старался развивать производство, внедрять новую технику и передовые технологии. При нем завод продолжал осваивать головные и серийные заказы для отечественного флота. Рос при нем выпуск и гражданской продукции. И это были не только корабли (пассажирские теплоходы на воздушной каверне, танкеры), но и технические изделия (автоклавы для агропромышленности, нагнетательная арматура для нефтегазоперерабатывающей промышленности. Серебренников руководил реконструкцией сталелитейного, инструментального, деревообрабатывающего цехов, цеха титанового литья и сборочно-сварочного производства.



Герман Серебренников, вторая половина 1980-х

Подготовила Людмила Губаева