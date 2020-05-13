Татарский триумф на «Евровидении-2000»: спор с победителями и обвинения в «проплаченной» победе

Ровно 20 лет назад певица Алсу завоевала первое призовое место для современной России на престижном (даже сейчас, несмотря на все перипетии) песенном конкурсе «Евровидение». Тогда певицу из Татарстана, занявшую второе место, обвиняли в проплаченном результате, намекая на вмешательство ее отца — бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина. Много лет спустя уже его внучка оказалась в центре скандала на другом престижном песенном шоу — конкурсе «Голос.Дети». Подробнее о триумфальном выступлении Алсу 2000-го года, скандалах и судьбе «Евровидения-2020», готовившем новый триумф для России — в материале «Реального времени».

Почетное второе место за мейнстримовую песню



Выступление Алсу на «Евровидении» в 2000-м стало четвертым для нашей страны, причем до этого Россия 2 года подряд пропускала участие в конкурсе. «Серебро» певицы из Татарстана стало настоящим триумфом: до успеха Алсу российские участники не только никогда не попадали в тройку, но и ни разу не оказывались в итоговом топ-5.

Песня Solo, исполненная на английском языке и сильно напоминающая по звучанию типичное творчество американской певицы Бритни Спирс, уступила только датскому дуэту Olsen Brothers.

Стоит отметить, что российская делегация осталась недовольна итоговыми результатами конкурса и попыталась оспорить победу рокеров из Дании. Однако доказать, что Olsen Brothers использовали в своем выступлении компьютерную обработку голоса, так и не удалось.

В то же время, злые языки начали поговаривать, что за вторым местом Алсу на «Евровидении» может стоять ее отец — бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Ралиф Сафин. Якобы бизнесмен хорошо вложился в мощную рекламную кампанию, развернутую по всей Европе. На фоне этих слухов музыкальные обозреватели и критики подвергали сомнению талант певицы, объясняя завоеванное «серебро» исключительно мейнстримовой песней и тем, что в 2000-м в моду вошли «девочки-нимфетки», как те же Спирс или Агилера.

Злые языки начали поговаривать, что за вторым местом Алсу на «Евровидении» может стоять ее отец. Фото caravan.kz

Скандал с детским «Голосом»

Другая громкая история, связанная с песенным конкурсом, приключилась с Алсу в прошлом году. Правда, на сей раз скандал произошел на шоу «Голос.Дети» с участием дочери певицы.

Победителем финала песенного конкурса для детей была признана Микелла Абрамова — дочь Алсу. Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Это подтвердили в международной компании Group-IB: эксперты выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование, в том числе две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки. Всего с них поступило более 41 тыс. голосов, в том числе 33,1 тыс. из Башкирии.

В интервью Ксении Собчак Алсу прокомментировала скандал с шоу «Голос» и призналась, что покупала голоса в пользу дочери.

— Да, признаюсь, что я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках этого голосования, которое было аукционом, все покупали голоса. Невозможно не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Что «покупайте-покупайте, это в помощь детям». Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона.

Победителем финала песенного конкурса для детей была признана Микелла Абрамова — дочь Алсу. Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Фото rosbalt.ru

Первый канал тогда отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса — на сей раз победителями были признаны все участники.

Интернет сделал Россию победителем «Евровидения-2020»

В этом году Россия осталась без «Евровидения» — как и все остальные страны, заявившиеся на конкурс. Причина известна всем — пандемия коронавируса, из-за которой были отменены все массовые мероприятия.

До официального объявления о переносе «Евровидения» (а точнее его замене на телеконцерт Eurovision: Europe Shine A Light) стало известно, что Россию на конкурсе 2020 года должна представить панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno.

Планировалось, что коллектив выступит в расширенном составе — помимо Ильи Прусикина, Сергея Макарова, Антона Лиссова и Софьи Таюрской на сцену выйдут фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и солистка группы «Ленинград» Флорида Чантурия.

Примечательно, что клип на песню Little Big Uno (по данным на март) стал самым популярным среди заявок участников конкурса: за сутки его просмотрели 4,6 млн раз.

Если же оценить количество просмотров сейчас, то цифра достигла 91 млн просмотров, а в комментариях пользователи из разных стран присуждают победу в несостоявшемся «Евровидении» именно питерской группе. В то же время букмекеры предсказывали, что российская рейв-группа Little Big займет на музыкальном конкурсе только пятое место.