Все финалисты шестого сезона «Голос. Дети» стали победителями

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все финалисты, сообщают «Ведомости».

Об этом Эрнст заявил в конце специального выпуска.

Напомним, Микелла Абрамова, дочь Алсу, не стала принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил ведущий Дмитрий Нагиев во время трансляции повторного финала. Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.



После проверки Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

