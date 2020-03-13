Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

Клип на песню Uno российской группы Little Big, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в Нидерландах, стал самым популярным среди заявок участников конкурса. Ролик был представлен вчера.

Согласно данным YouTube, на официальном канале конкурса клип российской группы по состоянию на 18.30 посмотрели 4,6 млн раз. На втором месте по просмотрам идет видео группы The Roop из Литвы, которое было опубликовано 15 февраля (4 миллиона).

В этом году песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.