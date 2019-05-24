Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова, дочь Алсу, не стала принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил ведущий Дмитрий Нагиев во время трансляции повторного финала.

Напомним, ранее певица Алсу в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» впервые прокомментировала скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети». По ее мнению, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.



После проверки Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».

