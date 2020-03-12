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Букмекеры оценили шансы Little Big на «Евровидении»

02:31, 12.03.2020
Букмекеры оценили шансы Little Big на «Евровидении»
Фото: commons.wikimedia.org

Букмекеры предсказали, что российская рейв-группа Little Big займет на музыкальном конкурсе «Евровидение» пятое место. В этом году он пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Стоит отметить, что песню на конкурс представят только завтра — ее презентация пройдет на «Вечернем Урганте».

Победителем «Евровидения», по версии букмекеров, станет певица Виктория из Болгарии с песней Tears getting sober. На второе место они поставили исландскую группу Gagnamagnið, на третье — литовскую поп-группу The Roop, сообщает Eurovisionworld.

ОбществоКультура
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