Group-IB: больше всего накрученных голосов в пользу дочери Алсу на проекте «Голос.Дети» поступило из Башкирии

Международная компания Group-IB завершила проверку итогов голосования шоу «Голос.Дети».

Эксперты подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование, говорится в сообщении компании. Они обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов в пользу участника «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой.

Всего с этих номеров поступило более 41 тыс. голосов, в том числе 33,1 тыс. из Башкирии.

Напомним, что последний сезон закончился скандалом. Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.