Кабанов Марат Мигдятьевич

Общая информация

Родился 23 декабря 1974 года в Пензенской области.

Образование

1999 г. — окончил Казанский филиал Михайловского Военного Артиллерийского Университета, по специальности «Инженер-электромеханик».

Имеет степень MBA Высшей международной коммерческой школы ESIDEC.

Трудовая деятельность

2004-2006 гг. — возглавлял ООО «Альт-Телеком» (сотовый ритейл) в Казани.

2006-2010 гг. — исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Нижнекамске и Новосибирске.

2010-2011 гг.— коммерческий директор ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в республиках Чувашия и Марий Эл.

2011-2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Удмуртия.

С 2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Татарстан.

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