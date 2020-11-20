Список персон

Кабанов Марат Мигдятьевич

IT-компании

Общая информация

Родился 23 декабря 1974 года в Пензенской области.

Образование

1999 г. — окончил Казанский филиал Михайловского Военного Артиллерийского Университета, по специальности «Инженер-электромеханик».
Имеет степень MBA Высшей международной коммерческой школы ESIDEC.

Трудовая деятельность

2004-2006 гг. — возглавлял ООО «Альт-Телеком» (сотовый ритейл) в Казани.
2006-2010 гг. — исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Нижнекамске и Новосибирске.
2010-2011 гг.— коммерческий директор ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в республиках Чувашия и Марий Эл.
2011-2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Удмуртия.

С 2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, ул. Ломжинская, д. 20А
  • Телефон: (843) 266 24 24
  • Сайт: kazan.tele2.ru

Дата последнего обновления: 20.11.2020

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