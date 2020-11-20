Кабанов Марат Мигдятьевич
Общая информация
Родился 23 декабря 1974 года в Пензенской области.
Образование
1999 г. — окончил Казанский филиал Михайловского Военного Артиллерийского Университета, по специальности «Инженер-электромеханик».
Имеет степень MBA Высшей международной коммерческой школы ESIDEC.
Трудовая деятельность
2004-2006 гг. — возглавлял ООО «Альт-Телеком» (сотовый ритейл) в Казани.
2006-2010 гг. — исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Нижнекамске и Новосибирске.
2010-2011 гг.— коммерческий директор ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в республиках Чувашия и Марий Эл.
2011-2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Удмуртия.
С 2016 г. — руководитель филиала Tele2 в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, ул. Ломжинская, д. 20А
- Телефон: (843) 266 24 24
- Сайт: kazan.tele2.ru
Дата последнего обновления: 20.11.2020