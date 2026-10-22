Товарооборот России и Киргизии вырос более чем на 30%

По словам замглавы Минпромторга, помимо торговли, важно делать упор на углубление промышленной кооперации, в том числе с использованием возможностей ЕАЭС

Фото: Динар Фатыхов

Товарооборот России и Киргизии в январе — июле 2026 года увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Минпромторг РФ по итогам поездки статс-секретаря — замглавы министерства Романа Чекушова в Киргизию, передает ТАСС.

В ходе поездки Чекушов встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Киргизии Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили перспективы взаимной торговли и направления кооперационных проектов.

По словам Чекушова, помимо торговли, важно делать упор на углубление промышленной кооперации, в том числе с использованием возможностей ЕАЭС, где действует механизм финансового содействия промышленной кооперации. Киргизия уже участвует в ряде проектов по этому механизму, планируются новые. Наибольший потенциал для кооперации — в автомобильной, химической, фармацевтической промышленности и машиностроении для ТЭК.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным экспортером минералки в Киргизию. Объем поставок воды вырос в 6,6 раза.

Алсу Сабирзанова