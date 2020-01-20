В Татарстане в 2020 году отремонтируют 44 дороги

В 2020 году в городских агломерациях Татарстана по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В РТ нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в трех крупных агломерациях — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской. По Казанской англомерации планируется провести ремонт 27 объектов. Также будут восстановлены 15 объектов под Набережными Челнами и и два — под Нижнекамском.



Общая сумма финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Татарстане составляет 4,555 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 2,112 млрд рублей, передает пресс-служба ведомства.