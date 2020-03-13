Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга февраля по нацпроектам

Татарстан оказался на втором месте февральского медиарейтинга в контексте национальных проектов.

Лидером в рейтинге регионов, наиболее упоминаемых в СМИ, стала Нижегородская область. Третье место заняла Тверская область, говорится в исследовании «Медиалогии», подготовленном специально для портала «Будущее России. Национальные проекты».

Так, чаще всего журналисты сообщали, что в Татарстане отремонтируют 28 улиц связанных с Победой в Великой Отечественной войне в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также наиболее интересными для СМИ темами стали открытие второй в России «Школы 21» при поддержке Сбербанка, о получении школами искусств Татарстана новых музыкальных инструментов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в февральском рейтинге губернаторов от «Медиалогии».

