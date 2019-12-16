В 2020 году в Татарстане направят 4,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Татарстан заключил госконтракты на сумму 4,555 млрд рублей на выполнение в 2020 году работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из этой суммы 2,112 млрд рублей поступили из федерального бюджета.

Так, 2 млрд рублей направят на ремонт 44,5 км дорог в Казанской агломерации, 1,36 млрд рублей — на ремонт 12,9 км дорог в Набережночелнинской агломерации, 480 млн рублей — на строительство и ремонт 4,3 км дорог в Нижнекамской агломерации. Еще 715 млн рублей будет направлено на ремонт 110 км региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса РТ со ссылкой на главу министерства Ленара Сафина.



Ранее сообщалось. что в Татарстане полностью выполнили работы по ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», запланированные на 2019 год. Объем финансирования превысил 5,3 млрд рублей. На ремонт сети региональных дорог направлены 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 597 млн рублей.