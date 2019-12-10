В Минтрансе РТ не приняли решения о стоимости проезда в Казани

Фото: архив

Балансовая комиссия, совещание которой сегодня прошло в Министерстве транспорта РТ за закрытыми дверями, признала убытки перевозчиков, но конкретного решения так и не приняла. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«На совещание отметили, что министерство направит обращение в Комитет РТ по тарифам. Хотя в комитете и так есть вся информация. Надеялись на решение, а нас опять отправляют к Александру Груничеву. А тем временем у предприятий, входящих в ассоциацию, убытки только растут. Напомню, по итогам 9 месяцев это более 140 млн только по МУПам, к концу года убытки достигнут по всем предприятиям 200 млн», — написал Темляков.

Напомним, что сегодня в Минтрансе РТ за закрытыми дверями состоялось обсуждение оплаты компенсации за перевозку льготников. На назначенную встречу не пустили половину членов Ассоциации АТП РТ, в том числе председателя объединения Сергея Темлякова.