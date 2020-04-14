Семьи с детьми начнут получать по 5 тысяч в месяц уже на этой неделе

Татарстан получит более 1 миллиарда на выплаты семьям с детьми до 3 лет

На этой неделе начнутся выплаты семьям на детей в возрасте до 3 лет, рассказала сегодня во время брифинга начальник отдела соцвыплат отделения Пенсионного фонда России по РТ Гульсина Сабирова.

7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Указ №249 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». 9 апреля утвердили правила выплат. Семьи с маленькими детьми будут получать по 5 тысяч рублей три месяца — с апреля по июнь.

С 8 апреля в Татарстане начали прием заявлений на выплаты. За ними пока обратились около 600 семей. Специалисты ПФР в республике ожидают, что всего заявлений поступит примерно 80 тысяч. Из федерального бюджета на эти цели Татарстан получит более 1 млрд рублей. Первые ассигнования уже пришли в республику, рассказала Гульсина Сабирова. Она напомнила, что необходимо внимательно заполнять реквизиты, чтобы средства не ушли на другой счет. За консультациями жители республики могут обратиться к специалистам Пенсионного фонда.

Гульсина Сабирова напомнила, что необходимо внимательно заполнять реквизиты, чтобы средства не ушли на другой счет. Фото tatar-inform.ru

12 фактов о получении выплат детям до 3 лет

Выплаты могут получить две категории граждан: и те, кто имеет право на получение материнского капитала, и те, кто уже полностью распорядился средствами материнского капитала.

Доходы семьи, которой полагается выплата, не учитываются.

Ребенок, которому полагается выплата, должен иметь гражданство РФ.

Ежемесячные выплаты устанавливаются дополнительно, они не уменьшают средства материнского капитала.

Получение выплаты строго ограничивается трехлетним возрастом ребенка (до 3 лет, НЕ включительно). Так, если ребенку исполнилось 3 года в марте, права на выплату нет. Если 3 года исполняется в апреле, то деньги заплатят только за апрель.

Если в мае в семье родится ребенок, он будет иметь право на выплату за 2 месяца, если роды случатся в июне — семья получит на него только 5 тысяч за июнь.

Заявление на выплату надо подать в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября текущего года. Если заявление будет подано после окончания срока выплат, но до 30 сентября, то семья получит сумму сразу за 3 месяца (15 тысяч рублей при наличии одного ребенка до 3 лет).

Пенсионный фонд принимает заявления бесконтактным способом: через портал госуслуг или через Единую информационную систему (ЕСИА) в личном кабинете застрахованного лица ПФР. Если возникли затруднения, нужно обратиться к специалистам отделения Пенсионного фонда России по РТ (в Казани) по телефону горячей линии: 279-27-27.

Для получения выплаты никаких документов предоставлять не требуется.

При заполнении заявления нужно указывать только детей до 3 лет. Если их несколько — все они указываются в одном заявлении.

С момента поступления до рассмотрения заявления проходит не больше 5 рабочих дней.

Деньги перечисляются на расчетный счет в течение максимум трех рабочих дней с момента рассмотрения заявления.

С 15 апреля вступает в силу норма закона, когда сертификат на материнский капитал можно получить в проактивном режиме — без подачи соответствующего заявления. Фото Максима Платонова

Заявление на материнский капитал больше писать не нужно

С 15 апреля вступает в силу норма закона, когда сертификат на материнский капитал можно получить в проактивном режиме — без подачи соответствующего заявления, сообщила Гульсина Сабирова. «По документам ЗАГСа мы можем определить право на получение сертификата без заявления, при наличии всех сведений в Пенсионном фонде. С завтрашнего дня мы начнем определять это право», — проинформировала начальник отдела.

Граждане могут, не выходя из дома, получить сертификат на материнский капитал, но для этого необходима учетная запись ЕСИА. Электронный сертификат будет направляться в кабинет гражданина. По вопросам режима самоизоляции в Пенсионном фонде действует еще один телефон горячей линии — 8-800-250-90-33.

Екатерина Аблаева