Семьи с детьми начнут получать по 5 тысяч в месяц уже на этой неделе
Татарстан получит более 1 миллиарда на выплаты семьям с детьми до 3 лет
На этой неделе начнутся выплаты семьям на детей в возрасте до 3 лет, рассказала сегодня во время брифинга начальник отдела соцвыплат отделения Пенсионного фонда России по РТ Гульсина Сабирова.
7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Указ №249 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». 9 апреля утвердили правила выплат. Семьи с маленькими детьми будут получать по 5 тысяч рублей три месяца — с апреля по июнь.
С 8 апреля в Татарстане начали прием заявлений на выплаты. За ними пока обратились около 600 семей. Специалисты ПФР в республике ожидают, что всего заявлений поступит примерно 80 тысяч. Из федерального бюджета на эти цели Татарстан получит более 1 млрд рублей. Первые ассигнования уже пришли в республику, рассказала Гульсина Сабирова. Она напомнила, что необходимо внимательно заполнять реквизиты, чтобы средства не ушли на другой счет. За консультациями жители республики могут обратиться к специалистам Пенсионного фонда.
12 фактов о получении выплат детям до 3 лет
- Выплаты могут получить две категории граждан: и те, кто имеет право на получение материнского капитала, и те, кто уже полностью распорядился средствами материнского капитала.
- Доходы семьи, которой полагается выплата, не учитываются.
- Ребенок, которому полагается выплата, должен иметь гражданство РФ.
- Ежемесячные выплаты устанавливаются дополнительно, они не уменьшают средства материнского капитала.
- Получение выплаты строго ограничивается трехлетним возрастом ребенка (до 3 лет, НЕ включительно). Так, если ребенку исполнилось 3 года в марте, права на выплату нет. Если 3 года исполняется в апреле, то деньги заплатят только за апрель.
- Если в мае в семье родится ребенок, он будет иметь право на выплату за 2 месяца, если роды случатся в июне — семья получит на него только 5 тысяч за июнь.
- Заявление на выплату надо подать в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября текущего года. Если заявление будет подано после окончания срока выплат, но до 30 сентября, то семья получит сумму сразу за 3 месяца (15 тысяч рублей при наличии одного ребенка до 3 лет).
- Пенсионный фонд принимает заявления бесконтактным способом: через портал госуслуг или через Единую информационную систему (ЕСИА) в личном кабинете застрахованного лица ПФР. Если возникли затруднения, нужно обратиться к специалистам отделения Пенсионного фонда России по РТ (в Казани) по телефону горячей линии: 279-27-27.
- Для получения выплаты никаких документов предоставлять не требуется.
- При заполнении заявления нужно указывать только детей до 3 лет. Если их несколько — все они указываются в одном заявлении.
- С момента поступления до рассмотрения заявления проходит не больше 5 рабочих дней.
- Деньги перечисляются на расчетный счет в течение максимум трех рабочих дней с момента рассмотрения заявления.
Заявление на материнский капитал больше писать не нужно
С 15 апреля вступает в силу норма закона, когда сертификат на материнский капитал можно получить в проактивном режиме — без подачи соответствующего заявления, сообщила Гульсина Сабирова. «По документам ЗАГСа мы можем определить право на получение сертификата без заявления, при наличии всех сведений в Пенсионном фонде. С завтрашнего дня мы начнем определять это право», — проинформировала начальник отдела.
Граждане могут, не выходя из дома, получить сертификат на материнский капитал, но для этого необходима учетная запись ЕСИА. Электронный сертификат будет направляться в кабинет гражданина. По вопросам режима самоизоляции в Пенсионном фонде действует еще один телефон горячей линии — 8-800-250-90-33.
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