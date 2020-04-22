Казанские театры в онлайне: виртуальные аншлаги, отложенные премьеры и артистические лайфхаки

Как во время пандемии живет Казань театральная

Самоизоляция превратила театралов в заядлых домоседов, которые наслаждаются театральными спектаклями у мониторов компьютеров. Артисты тоже сидят по домам, а на сценах театров — один сплошной антракт. Однако так не бывает, чтобы жизнь в театре замерла. За закрытыми дверями она продолжается и выходит на просторы интернета. По спросу на онлайн-трансляции у зрителей и шуточным роликам в соцсетях, подобно записи артистов балета Михайловского театра, видно, как те и другие соскучились друг по другу. Однако, как выяснило «Реальное время», не все театры нашли себе место в новой онлайн-реальности.

Аншлаг в виртуальном зрительном зале

2 апреля театр Камала объявил об открытии сезона трансляций видеозаписей спектаклей текущего 114 сезона. Уже через две недели было раскуплено свыше 3400 трансляций на сумму более 220 000 рублей. Причем самой большой популярностью пользуется спектакль «Мэхэббэт FM», который собрал более 700 человек. Это полностью заполненный большой зал театра. На 75% его заполняют дамы, согласно статистике. Средний размер суммы покупки — 67 рублей, а наибольшая сумма за это время составила 3000 рублей.

Интересно, что 14% покупок осуществляется уже после начала трансляции, а 90% пользователей, купивших трансляцию, просматривают ее в режиме реального времени. С 23 марта на Youtube можно было увидеть самые яркие постановки из истории театра — именно камаловцы это сделали первыми в Татарстане и не прогадали: количество подписчиков выросло в семь раз, с одной до семи тысяч.

— Мы уже вели работы по модернизации нашего сайта для расширения его возможностей, — рассказал заместитель директора театра им. Камала по маркетингу и PR Ильшат Латыпов. — В середине марта, когда ситуация начала накаляться, мы оперативно приняли решение — в рамках наших работ по модернизации в первую очередь сделать возможным смотреть онлайны спектаклей на нашем сайте, а наши партнеры оперативно дописали и расширили возможности своей билетной системы.

Еще одно принципиальное решение, которое приняли в театре, — не вводить фиксированную плату за просмотр.

— Мы понимали, что с финансовой точки зрения это не очень хорошая история. Но, во-первых, мы понимали, в каком положении оказались люди, и поэтому поставили стоимость такую, которую каждый мог заплатить исходя из своих возможностей. Мы решили не ограничивать круг зрителей по финансовым соображениям. Кроме того, мы все еще надеемся на возмещение выпадающих внебюджетных доходов. Во-вторых, это красиво с точки зрения маркетинга. И в-третьих, мы поверили в людей, в их сознательность. И в целом наши ожидания себя оправдали, — заявил Латыпов.

О том, что артисты не дремлют на самоизоляции, можно узнать из соцсетей театра, где видео выкладываются ежедневно. В рубрике «Один день из жизни артиста» видно, чем звезда камаловской сцены занимается в течение дня. Здесь же запускаются творческие челленджи.

Лайфхаки и сказки от артистов на карантине

Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева на карантине также получает доход от трансляции спектаклей на своем сайте театра. Начиная с 8 апреля зритель может посмотреть три спектакля: «Необыкновенные ичиги», «Умник» и одну из последних премьер — «Сказки Хикмета». Записи спектаклей доступны по подписке, а их стоимость соразмерна стоимости билета в театр. За две прошедшие карантинные недели билеты на live-спектакли приобрели более ста зрителей. Кроме того, архивные спектакли бесплатно транслируются на Youtube-канале.

Каждую среду и субботу в социальных сетях и на Youtube-канале актеры театра читают татарские народные, авторские и сказки народов мира в рубрике «Тылсым»

Театральная жизнь кариевцев постепенно перетекла в интернет и идет по теперь уже четко отлаженному сценарию. Так, каждую среду и субботу в социальных сетях и на YouЕube-канале актеры театра читают татарские народные, авторские и сказки народов мира в рубрике «Тылсым». В понедельник и пятницу артисты делятся со зрителями полезными советами на время карантина, а по вторникам и четвергам они исполняют песни из спектаклей в «Инстаграме». Кроме того, по четвергам выходит развлекательная программа с участием артистов театра «Мүкләнмә».



Артисты во время карантина принимают активное участие в создании контента для социальных сетей. Снимают лайфхаки, участвуют в съемках читки сказок «Тылсым», принимают участие в развлекательных программах, запускают флешмобы у себя на страничках. Также продолжаются онлайн-репетиции будущей премьеры «Колорадские страсти». Например, Рузанна Хабибуллина активно выкладывает у себя на страничке различные лайфхаки. Булат Гатауллин придумал и запустил флешмоб #театрсагындыра, который дал название новой рубрике.

3D-прогулки и онлайн-экскурсии для театралов

Самоизоляция также вдохновила артистов и руководство Казанского академического русского БДТ им. Качалова на создание новшеств. Так, проект «Качаловский Online» дает зрителю возможность увидеть внутреннюю жизнь театра, узнать о работе над премьерами, о подготовке выставки к 145-летию Василия Качалова.

Уже больше 40 актеров и сотрудников рассказали в рубрике «Пока все дома» о своих любимых настольных и компьютерных играх и блюдах, посоветовали интересные книги и фильмы, а также музыку, которую стоит послушать

Вообще, жизнь на сайте кипит. Уже больше 40 актеров и сотрудников рассказали в рубрике «Пока все дома» о своих любимых настольных и компьютерных играх и блюдах, посоветовали интересные книги и фильмы, а также музыку, которую стоит послушать в трудную минуту тоски по любимой работе. Также прошла онлайн-экскурсия в театральном музее, а на сайте был организован прямой эфир с Ильей Славутским. Кроме того, любой желающий может отправиться на онлайн-прогулку по пустующему сегодня театру, пройдя по ссылке на его портале или в соцсетях.

По словам директора — художественного руководителя КАРБДТ им. Качалова Александра Славутского, 1 мая должна была состояться премьера «Бала воров». Спектакль был практически готов, когда объявили режим самоизоляции. Однако мэтр верит, что все наладится в скором времени, поэтому премьера не отменяется, а просто передвигаются ее сроки.

Задел на будущее: премьеры и кадры

Интересную и полезную фишку придумали в Казанском театре юного зрителя. В ближайшие дни на сайте ТЮЗа откроются продажи мастер-классов актеров, режиссеров, хореографов по актерскому мастерству, по мастерству вокального искусства, хореографии, культуре и технике речи, профессиональной подготовке к поступлению в театральный вуз или ссуз, работе с текстом.

— Перейти в Сеть было нетрудно. Просто не для всех это привычный формат работы, — уверена руководитель отдела рекламы и маркетинга театра Алена Вегера. — Сначала мы разместили на сайте и на YouTube-канале, благо он у нас уже был, архивные спектакли. Спросили у зрителей, какие спектакли из прошлого им бы хотелось посмотреть. Придумали рубрики для социальных сетей «10 вопросов артисту», «Читаем дома», «Сказки перед сном», «Мастер-классы», составили расписание и «пошли» в прямые эфиры. «Сказки перед сном» успели записать за два дня перед уходом на самоизоляцию. Контента хватило на три недели. Сейчас вся наша основная деятельность — выходы артистов в прямые эфиры, рубрики — организована на площадке социальной сети «Инстаграм».

Афиша на неделю размещается в социальных сетях театра и обновляется каждый понедельник. Коллекция сказок обновляется каждую субботу. В прямых эфирах артисты читают любимые произведения, общаются со зрителями и друг с другом, отвечают на вопросы и играют в игры.

По словам директора ТЮЗа Айгуль Горнышевой, первое, что сделают артисты после снятия карантина, обнимутся и будут продолжать работать. Тем более что впереди наших зрителей ожидают три премьеры: «Иваново детство» в постановке Антона Федорова, «Лиса и виноград» в постановке Александра Туманова и спектакль в постановке режиссера–артиста Ильнура Гарифуллина с командой артистов молодого поколения. Его название также пока находится в работе.

«Театр онлайн — это не театр»

«Мы маленький, камерный театр без финансирования. Единственный вариант для нас — выходить в онлайн. Сейчас мы пишем контент и в ближайшее время начнем выпуск юмористического и музыкального контента на Youtube-канале театра SDVIG, в «Инстаграм» и соцсетях. Надеемся, что зрители нас поддержат», — считает PR-директор театра Марина Волконадская.

Нужно отметить, что SDVIG закрылся одним из последних театров в Казани — об этом стало известно 3 апреля. Вернее, его закрыли. Полиция вывела 17 зрителей из зала прямо во время спектакля, а судебные приставы наложили на деятельность театра двухмесячный арест.

— Мы сейчас находимся на пороге оплаты аренды, хотя сейчас, на самоизоляции, ни копейки не зарабатываем, пока не начнем онлайн-трансляции. Пытаемся договориться с арендодателем. Отмечу, что все наши спектакли не предназначены для того, чтобы их выкладывать в Сеть. Да, записи есть, но у нас очень маленький, камерный театр. Я считаю, что театр онлайн — это, конечно, не театр. Надеюсь, что формат офлайн останется для нас самым актуальным, — считает генеральный продюсер театра Михаил Волконадский.

Опера становится призраком

3 апреля на сайте Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля появилось объявление об отмене всех спектаклей до 2 мая включительно. Сообщается также, что билеты за спектакли можно вернуть до 31 мая, однако касса закрыта до особого распоряжения. Увидеть онлайн-спектакли нашего оперного театра тоже, к сожалению, невозможно.

Несолоно хлебавши остались и почитатели творчества Славы Полунина. «Снежное шоу», арендный спектакль, который должен был состояться на сцене оперного театра в середине апреля, перенесен на осень. Организаторы гастролей оказались более чем дальновидными и сразу отодвинули сроки приезда долгожданных клоунов на более реальное время снятия карантина.