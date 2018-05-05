Горшунова Мария Александровна
Общая информация
Родилась в Казани.
Образование:
Казанский Государственный университет, факультет «вычислительной математики и кибернетики».
Трудовая деятельность:
1980 по 1992 гг. — преподаватель, инженер-электронщик, начальник сектора в СНПО «АЛГОРИТМ».
1993 по 1998 гг. — директор сети пиццерий «Пицца для всех».
С 1998 г. — генеральный директор ООО ПКФ «Майдан» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа»).
Член республиканского Совета по антикоррупционной политике при Президенте РТ, член республиканского и городского координационного Совета по поддержке малого и среднего бизнеса.
Лауреат конкурса «Женщина года». Руководитель года. «Человек — золотое сердце». Награждена орденом «Почетный знак Петра Великого» «За значительный личный вклад в развитие экономики регионов России» (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Астрономическая, 7
- Телефон: +7(843) 292-72-10
- Email: moroz@mi.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018