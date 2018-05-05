Горшунова Мария Александровна

Общая информация

Родилась в Казани.

Образование:

Казанский Государственный университет, факультет «вычислительной математики и кибернетики».

Трудовая деятельность:

1980 по 1992 гг. — преподаватель, инженер-электронщик, начальник сектора в СНПО «АЛГОРИТМ».

1993 по 1998 гг. — директор сети пиццерий «Пицца для всех».

С 1998 г. — генеральный директор ООО ПКФ «Майдан» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа»).

Член республиканского Совета по антикоррупционной политике при Президенте РТ, член республиканского и городского координационного Совета по поддержке малого и среднего бизнеса.

Лауреат конкурса «Женщина года». Руководитель года. «Человек — золотое сердце». Награждена орденом «Почетный знак Петра Великого» «За значительный личный вклад в развитие экономики регионов России» (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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