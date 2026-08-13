Генконсул Индии в Казани посетил КАМАЗ

Гостю показали процесс производства каркасов кабин для грузовиков поколения К5

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Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. посетил ПАО «КАМАЗ».

Как сообщила пресс-служба предприятия, гостю рассказали об истории строительства комплекса заводов на Каме, а также познакомили с технологиями российского автопрома на производственных площадках. Так, на Заводе каркасов кабин индийскому дипломату продемонстрировали работу роботизированного сварочного производства, где изготавливаются каркасы кабин для автомобилей КАМАЗ нового поколения К5. На автомобильном заводе делегация консульства посетила конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных новых КАМАЗов в России увеличилось на 11% за год.

Никита Егоров