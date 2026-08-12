Блогеры присоединятся к «Хватамбе» и выставят на продажу вещи из своего гардероба

При этом специальный алгоритм будет контролировать корректность скидок во время кампании

Август традиционно становится временем, когда многие начинают готовиться к осени: собирают детей в школу, меняют гардероб, покупают технику, товары для дома и все необходимое для нового сезона. По данным Авито, именно в этот период россияне стремятся совершить сразу несколько покупок, оставаясь в рамках разумного бюджета.

Во время распродажи специальные предложения будут доступны в самых востребованных категориях, таких как электроника, одежда, обувь и аксессуары, товары для дома. При этом можно будет купить как новые товары от магазинов и профессиональных продавцов, так и ресейл-позиции от частных лиц. В том числе вещи из личных гардеробов известных фэшн— и лайфстайл-блогеров: Карины Нигай, Дарьи Погадаевой, Лолиты Лазаренко, Анны Карапетян и Яны Сапеты и других инфлюенсеров.

При этом специальный алгоритм будет контролировать корректность скидок во время кампании. Он исключает товары, стоимость которых была искусственно завышена перед стартом распродажи, поэтому специальные предложения будут распространяться только на реальные скидки.



«Август — это время, когда многие одновременно решают сразу несколько задач: готовятся к учебному году, возвращаются к работе после отпусков, обновляют гардероб и технику перед новым сезоном. Мы видим, что все больше пользователей подходят к таким покупкам рационально, сравнивая предложения и выбирая возможность купить выгоднее без компромиссов в качестве», — комментирует Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито.