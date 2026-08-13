Продавцы электроники предложили меры поддержки бизнеса после атак беспилотников

Они помогут избежать избыточного налогового давления на предпринимателей

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в состав которой входят такие крупные игроки, как DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Samsung, Huawei, Honor и Tecno, направила предложения в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг с целью минимизации негативных последствий от увеличившихся атак беспилотников и террористических актов на объекты торговой и складской инфраструктуры, пишет РБК.

В письме к Минфину РАТЭК предложила внести изменения в налоговый кодекс или выпустить официальные разъяснения, запрещающие восстановление НДС на товары, уничтоженные в результате атак БПЛА или терактов на логистических объектах. Ассоциация также просит разрешить полное включение стоимости таких товаров во внереализационные расходы при расчете налога на прибыль, основываясь на актах МЧС или Следственного комитета. По оценкам РАТЭК, такие меры помогут избежать избыточного налогового давления на средний и крупный бизнес, который уже понес значительные убытки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В обращениях к Минэкономразвития и Минпромторгу были предложены следующие инициативы:

Создать специальный компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим участникам рынка, чтобы избежать кассовых разрывов до завершения долговременных судебных или страховых разбирательств. Обязать цифровые платформы отображать актуальный статус, условия и лимиты страхования склада в личных кабинетах продавцов до момента подтверждения поставки. Предусмотреть в интерфейсах маркетплейсов возможность добровольного сострахования от военных рисков для продавцов при оформлении поставок. Обязать цифровые площадки возмещать продавцам убытки пропорционально суммам, полученным от страховых компаний по конкретным случаям. Обязать операторы складов выдавать единый акт об утрате или уничтожении товаров в течение 10 рабочих дней с момента чрезвычайной ситуации для быстрого запуска процедуры списания. Создать национальный контур государственно-частного перестрахования рисков, связанных с БПЛА и терактами, с привлечением средств государственного бюджета.

Представитель Минэкономразвития подтвердил получение этих предложений, однако не стал комментировать их суть. Представитель Минфина сообщил, что данное письмо от РАТЭК еще не поступало, но будет рассмотрено в случае его получения. Он также отметил, что Минфин работает над аналогичными вопросами, поднятыми деловым сообществом.

Ранее сообщалось, что Башкирия не планирует приватизацию «Башспирта».

Никита Егоров