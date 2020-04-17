«23 миллиарда даже одному «Аэрофлоту» не хватит» — авиаперевозчики ждут поддержки

С какими проблемами столкнулся рынок авиаперевозок и на какие статьи расходов он направит президентские рубли

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, поручив расширить перечень антикризисных мер, предложил направить в поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Авиаперевозчики приветствовали это решение, но заметили, что денег явно недостаточно, чтобы покрыть все их убытки из-за отмены рейсов во время пандемии коронавируса. Дело не только в финансовой подпитке, говорят представители транспортных компаний. Как сейчас выживают татарстанские участники рынка авиаперевозок и как долго они готовы протянуть в условиях ограничений полетов, разбирался корреспондент «Реального времени».

Поддержка в 23 миллиарда



Пандемия коронавируса и ее последствия сказались практически на всех секторах экономики. В немалой степени это отразилось и на рынке авиаперевозок. Границы стран на замке, количество рейсов и проданных билетов, а также пассажиропоток резко сократились.

Эксперты предрекают, что многие региональные авиаперевозчики не переживут этот кризис. Сейчас компании вынуждены выплачивать зарплаты работникам в самоизоляции и осуществлять возврат средств по купленным билетам из-за отмены рейсов. Поскольку в стране не введен режим чрезвычайной ситуации, лизинговые платежи никто не отменял. Словом, сплошные расходы при всяком отсутствии выручки. Заметно упали и акции компаний.

Владимир Путин предложил поддержать пострадавшие компании отрасли. Фото kremlin.ru

В своем очередном выступлении по ТВ перед совещанием с правительством президент России Владимир Путин предложил поддержать пострадавшие компании отрасли:

— Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей, — сообщил глава государства.

Средства можно будет направить на внесение лизинговых платежей авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, оплату стоянки воздушных судов. Перепадет ли из этих денег от авиакомпаний аэропортам и в каком количестве, пока неизвестно. Так в Международном аэропорту «Казань» «Реальному времени» заявили, что пока не владеют этой информацией.

«Этих денег даже одному «Аэрофлоту» не хватит»

Руководители авиакомпаний уверены, что выделяемых средств будет явно недостаточно на несколько десятков российских компаний.

— Этой помощи недостаточно, но тем не менее, это хоть что-то, — лаконичен гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев, — Пока сложно говорить, сколько нам могут дать. Где-то месяц понадобится на эту работу, только через месяц они смогут оперативно это рассмотреть. Мы еще формируем, смотрим свои потери. Мы еще месяц не поработали в условиях этого карантинного периода. Надо проанализировать, подготовить расчеты, потом уже можно сказать, сколько нам нужно.

Вместе с тем Трубаев рассчитывает получить из выделяемых средств свою долю. По его словам, сейчас в правительстве ведут большую аналитическую работу, запрашивают данные у пострадавших авиакомпаний, чтобы на основании этой информации распределить выделяемые средства поддержки. Солидарен с Трубаевым и председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким:

— 23 миллиарда — этих денег даже одному «Аэрофлоту» не хватит, — прокомментировал сообщение глава авиакомпании «Тулпар» корреспонденту «Реального времени». — Эта сумма должна быть больше в 5—10 раз. Любая поддержка — это всегда хорошо, но сумма мизерная. Отрасль, по сути, вся встала, потери будут колоссальные. Когда закончится — неизвестно. По прогнозам специалистов, в конце июня — начале июля предполагают только начало перевозок и то не всех.

Руководители авиакомпаний уверены, что выделяемых средств будет явно недостаточно на несколько десятков российских компаний. Фото Максима Платонова

Хватит на 3—4 месяца

На сегодняшний день, самолеты «ЮВТ Аэро» продолжают летать. Однако авиакомпании пришлось отменить все полеты в Ярославль (два рейса в неделю) и частично — в Нижний Новгород (ночной рейс), поскольку аэропорт Стригино перестал по ночам работать. «Поэтому порядка 12 рейсов мы отменили», — говорит Трубаев. Сейчас казанская авиакомпания выполняет полеты по 35 направлениям. В день выходит до 20—25 рейсов.

Свой персонал авиаперевозчики пока не увольняют. Часть из 380 сотрудников «ЮВТ Аэро» перевели на «удаленку», согласно рекомендациям.

Сложнее ситуация в компании Азата Хакима. Он отметил, что «Тулпару», специализирующемся на чартерах и бизнес-чартерах, от этих 23 миллиардов вообще ничего не перепадет. Эти деньги получат в основном авиакомпании, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки.

— У нас теперь все встало, движения нет, нет заказов. Ничего не летает, все восемь бортов, — посетовал Азат Хаким.

До введения карантинных мер «Тулпар» осуществлял от 10 до 40 рейсов — в зависимости от заявок.

— Если не брать все остальные затраты, а считать только одну заработную плату, то компания теряет порядка 10—12 млн рублей в месяц. Ежемесячно [с другими издержками] мы как минимум 12—15 млн рублей теряем. Не хотелось бы обращаться к кредитам, но, видимо, придется — на зарплаты, на жизнь. Пока хватит на 3—4 месяца. Потом начнутся серьезное сложности, — вздыхает предприниматель.

Три проблемы авиаперевозчиков

Кроме финансовых издержек авиакомпании столкнулись и с другими проблемами. В первую очередь возникла проблема с тренажерами. Пилоты самолетов проходят тренировку за рубежом (в основном в США, часть — в Германии), потому что в России тренажеров нет. Вертолетчики тренируются в Италии.

— Если человек вовремя не прошел тренажер, он к полету не допускается, — объясняет Азат Хаким. — Как это будем решать, пока не знаем. Даже если разрешат полеты, не все пилоты смогут начать летать.

Однако Трубаев отметил, что сейчас этот вопрос пытаются решить в Санкт-Петербурге: в северной столице намерены возобновить работу тренажеров. Но опять же непонятно, когда они заработают. В «ЮВТ Аэро» нашли «альтернативный, вполне законный вариант подготовки экипажа» — аэродромная тренировка.

В первую очередь возникла проблема с тренажерами. Пилоты самолетов проходят тренировку за рубежом, потому что в России тренажеров нет. Фото Максима Платонова

Вторая трудность — прохождение экипажами выездных медкомиссий.

— Сейчас все выездные медкомиссии встали, — сообщает глава «Тулпара». — За рубежом просто продлили действие тренажеров и медкомиссий на 4—5 месяцев. У нас пока, к сожалению, такого решения нет.

Третья проблема — доставка запасных частей для лайнеров из-за рубежа.

— У нас самолеты иностранные, поэтому запчасти заграничные. Некоторые логистические компании ушли в отпуск без содержания, некоторые прекратили временно работу, некоторые работают. Но это еще не столь критично, пока этот вопрос решаем, — говорит Трубаев.