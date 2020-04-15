На поддержку авиакомпаний направят более 23 млрд рублей

Президент России Владимир Путин в обращении перед совещанием с правительством предложил направить на поддержку пострадавших авиакомпаний более 23 млрд рублей.

«Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей», — сказал он.

Средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.