Коронавирус перенес на конец лета «Новый год для всех любителей бега» в Татарстане
Основатели и лидеры «Казанского марафона» о том, как сохранить спортивную форму в домашнем заточении
Этой весной Казанский марафон отмечает пятилетний юбилей. «Реальное время» вместе с его организаторами и участниками вспоминает, с чего начиналось это масштабное спортивное мероприятие, а также рассказывает, как поддержать спортивную форму в условиях самоизоляции.
Тренировки на карантине
Из-за бушующей сейчас пандемии коронавируса и введенного в республике режима самоизоляции, Казанский марафон был перенесен с весны на конец лета. Вдохнувший вторую жизнь в этот турнир, сооснователь Timerman Вадим Янгиров надеется, что к августу ситуация стабилизируется и организаторам не придется повторно сдвигать или же отменять мероприятие.
Казанский забег не уникален в том смысле, что абсолютно все мировые марафоны были перенесены на конец лета или осень. В этот период ожидается настоящий «беговой бум», к которому надо подготовиться, что довольно непросто в условиях самоизоляции.
— Полноценной замены тренировкам в условиях самоизоляции не сделать, если только у вас нет беговой дорожки. Хотя, это все равно не совсем то, что нужно для подготовки к марафону. Поддерживать базовый уровень сейчас можно, но, конечно, говорить о какой-то серьезной подготовке затруднительно.
— Я вижу у себя в ленте, что очень много людей купили беговые дорожки: благо, сейчас есть не очень дорогие варианты. Я сам тоже занимаюсь на дорожке и делаю базовый набор упражнений: отжимания, приседания, кардио. Не скажу, что это позволит в полной мере подготовиться к марафону — это больше для поддержания формы, — делится Ефим Климов.
Крайне продуктивно самоизоляция протекает для челнинского бизнесмена Сергея Акульчева, который ежедневно занимается спортом по полтора часа.
Казанский марафон, как Новый год для бегунов
По словам Климова, казанский забег способствует пропаганде здорового образа жизни и вместе с тем, увеличивает туристический поток. К слову, уже в первый год для участия в марафоне в Казань прибыли бегуны более чем из сотни городов России, а также Казахстана, Польши, Германии, Китая и Израиля.
— Марафон — это одна из лучших популяризаций бега, — считает бизнесмен Сергей Акульчев. — Бег, наверное, является самым дешевым видом спорта: надел кроссовки и побежал. Плюс, им можно заниматься практически в любую погоду. Бег — это естественно для человека. Наш вид выжил только благодаря способности договариваться и объединяться, а также умению бегать, причем долго. В современном мире эта «атлетическая» функция, конечно, немного отошла на второй план, но вообще человек на это рассчитан. Поэтому бегать надо, а марафоны, в том числе казанский, этому сильно способствуют.
От рождения идеи до забега с Миннихановым
Свое новое рождение, после 25-летнего перерыва, Казанский марафон получил в 2015 году. Точкой сбора участников был выбран стадион — тогда еще «Казань Арена», а дистанции были представлены в трех вариантах: классический олимпийский марафон — 42,2 км, полумарафон 21,1 км и забег-спутник 5 км.
Как рассказал «Реальному времени» идеолог перезапуска Казанского марафона, сооснователь Timerman Вадим Янгиров, первая проба пера по организации мероприятия подобного масштаба состоялась двумя годами ранее, в Набережных Челнах.
— В 2013-м я впервые выехал на зарубежный марафон, после чего решил провести такой же формат в родном городе. В том же году я узнал о том, что в Казани нет ничего подобного, и выступил с идеей о возрождении Казанского марафона. Стоит выразить большую благодарность руководству республики за то, что поддержали тогда этот проект. На мой взгляд, это было очень своевременно, поскольку в 2014 году в России начался беговой бум, — вспоминает наш собеседник.
В 2015-м Казанский марафон был приурочен к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне, а также привлекал внимание к борьбе с детским синдромом Ретта. Отметим, что организаторы забега поддерживают те или иные социальные проекты на постоянной основе: к примеру, в 2016 году он был посвящен проблеме СПИД/ВИЧ, а также борьбе с нервными предрассудками, в 2017-м он привлекал внимание общественности к вопросу исчезновения снежного барса. Помимо этого, в рамках мероприятия неоднократно проводился сбор средств для различных благотворительных организаций.
— Наш проект — это не госзаказ, а ГЧП, соответственно, все риски были лично на мне, как на частном инвесторе. Отмечу, что в первый год для нас это был действительно серьезный убыток, но мы верили в то, что в будущем все это выльется в большее количество участников, как, в принципе, и получилось в конечном итоге, — рассказывает Вадим Янгиров. — Мы очень долго получали согласование и окончательное «добро» нам дали только в конце марта, а марафон уже был запланирован на май. Очевидно, что регистрацию надо открывать заранее, и я запустил ее — на свой страх и риск — после нового года. Таким образом мы поверили в то, что все будет хорошо. Первый год был не таким массовым — чуть больше 2,5 тыс участников, но с годами цифры значительно выросли.
Это спортивное мероприятие проводится в Казани ежегодно, привлекая как любителей, так и профессионалов. Не остался в стороне и президент Татарстана Рустам Минниханов, компанию которому на марафоне в разное время составляли певица Вера Брежнева, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, а также исполнители Баста и Стас Пьеха.
комментарии
Попробую поучаствовать.
А просто пройти 5, 21 или 42 км можно?
Или обязательно бежать?
А если однокомнатная 38 с женой и ребёнком?
На первом же километре можно получить скалкой по лбу...
Не забудьте поздравить
16 Апреля
Назиб Бакиров, советник генерального директора АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»
Роберт Мусин, экс-председатель правления ПАО «Татфондбанк"
Поздравляем с Днем Рождения.