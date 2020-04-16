Коронавирус перенес на конец лета «Новый год для всех любителей бега» в Татарстане

Основатели и лидеры «Казанского марафона» о том, как сохранить спортивную форму в домашнем заточении

Фото: Максим Платонов

Этой весной Казанский марафон отмечает пятилетний юбилей. «Реальное время» вместе с его организаторами и участниками вспоминает, с чего начиналось это масштабное спортивное мероприятие, а также рассказывает, как поддержать спортивную форму в условиях самоизоляции.

Тренировки на карантине

Из-за бушующей сейчас пандемии коронавируса и введенного в республике режима самоизоляции, Казанский марафон был перенесен с весны на конец лета. Вдохнувший вторую жизнь в этот турнир, сооснователь Timerman Вадим Янгиров надеется, что к августу ситуация стабилизируется и организаторам не придется повторно сдвигать или же отменять мероприятие.

Казанский забег не уникален в том смысле, что абсолютно все мировые марафоны были перенесены на конец лета или осень. В этот период ожидается настоящий «беговой бум», к которому надо подготовиться, что довольно непросто в условиях самоизоляции.

— Массовые спортивные мероприятия запретили в числе первых, поскольку скопление людей сейчас — крайне опасная ситуация. Мой прогноз в том, что их откроют самыми последними. Но одиночные пробежки, на мой взгляд, вернутся в нашу жизнь намного раньше, поэтому люди, скорее всего, приступят к подготовке задолго до самих мероприятий. Поэтому проблемы с тем, что люди не будут готовы к открытию стартов, не будет, — предполагает Вадим Янгиров.

— Полноценной замены тренировкам в условиях самоизоляции не сделать, если только у вас нет беговой дорожки. Хотя, это все равно не совсем то, что нужно для подготовки к марафону. Поддерживать базовый уровень сейчас можно, но, конечно, говорить о какой-то серьезной подготовке затруднительно.



Для поддержания формы постоянный участник марафона, гендиректор IT-компании «Эттон» Ефим Климов советует совершать пробежки вокруг дома (если он частный), а также заниматься на беговой дорожке.

— Я вижу у себя в ленте, что очень много людей купили беговые дорожки: благо, сейчас есть не очень дорогие варианты. Я сам тоже занимаюсь на дорожке и делаю базовый набор упражнений: отжимания, приседания, кардио. Не скажу, что это позволит в полной мере подготовиться к марафону — это больше для поддержания формы, — делится Ефим Климов.



Крайне продуктивно самоизоляция протекает для челнинского бизнесмена Сергея Акульчева, который ежедневно занимается спортом по полтора часа.

— У меня в доме есть беговая дорожка, велотренажер, бассейн и силовой зал. Каждый день минимум полтора часа занимаюсь спортом, находясь в изоляции. В целом, сейчас есть огромное количество специальных приложений для занятий дома, включающих в себя упражнения от элементарной планки и приседаний до занятий по йоге. Все это, в принципе, можно делать в домашних условиях, — резюмирует бизнесмен.

Казанский марафон, как Новый год для бегунов



По словам Климова, казанский забег способствует пропаганде здорового образа жизни и вместе с тем, увеличивает туристический поток. К слову, уже в первый год для участия в марафоне в Казань прибыли бегуны более чем из сотни городов России, а также Казахстана, Польши, Германии, Китая и Израиля.

Глава информационно-аналитического управления президента РТ, основатель АМК «Теория Дарвина» Ленар Файзутдинов сравнивает Казанский марафон с празднованием Нового года, с той лишь разницей, что мероприятие, организованное Вадимом Янгировым, «объединяет всех любителей бега в республике».

— Марафон — это одна из лучших популяризаций бега, — считает бизнесмен Сергей Акульчев. — Бег, наверное, является самым дешевым видом спорта: надел кроссовки и побежал. Плюс, им можно заниматься практически в любую погоду. Бег — это естественно для человека. Наш вид выжил только благодаря способности договариваться и объединяться, а также умению бегать, причем долго. В современном мире эта «атлетическая» функция, конечно, немного отошла на второй план, но вообще человек на это рассчитан. Поэтому бегать надо, а марафоны, в том числе казанский, этому сильно способствуют.



От рождения идеи до забега с Миннихановым

Свое новое рождение, после 25-летнего перерыва, Казанский марафон получил в 2015 году. Точкой сбора участников был выбран стадион — тогда еще «Казань Арена», а дистанции были представлены в трех вариантах: классический олимпийский марафон — 42,2 км, полумарафон 21,1 км и забег-спутник 5 км.

Как рассказал «Реальному времени» идеолог перезапуска Казанского марафона, сооснователь Timerman Вадим Янгиров, первая проба пера по организации мероприятия подобного масштаба состоялась двумя годами ранее, в Набережных Челнах.

— В 2013-м я впервые выехал на зарубежный марафон, после чего решил провести такой же формат в родном городе. В том же году я узнал о том, что в Казани нет ничего подобного, и выступил с идеей о возрождении Казанского марафона. Стоит выразить большую благодарность руководству республики за то, что поддержали тогда этот проект. На мой взгляд, это было очень своевременно, поскольку в 2014 году в России начался беговой бум, — вспоминает наш собеседник.

Свое новое рождение, после 25-летнего перерыва, Казанский марафон получил в 2015 году. Фото Максима Платонова

В 2015-м Казанский марафон был приурочен к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне, а также привлекал внимание к борьбе с детским синдромом Ретта. Отметим, что организаторы забега поддерживают те или иные социальные проекты на постоянной основе: к примеру, в 2016 году он был посвящен проблеме СПИД/ВИЧ, а также борьбе с нервными предрассудками, в 2017-м он привлекал внимание общественности к вопросу исчезновения снежного барса. Помимо этого, в рамках мероприятия неоднократно проводился сбор средств для различных благотворительных организаций.

— Наш проект — это не госзаказ, а ГЧП, соответственно, все риски были лично на мне, как на частном инвесторе. Отмечу, что в первый год для нас это был действительно серьезный убыток, но мы верили в то, что в будущем все это выльется в большее количество участников, как, в принципе, и получилось в конечном итоге, — рассказывает Вадим Янгиров. — Мы очень долго получали согласование и окончательное «добро» нам дали только в конце марта, а марафон уже был запланирован на май. Очевидно, что регистрацию надо открывать заранее, и я запустил ее — на свой страх и риск — после нового года. Таким образом мы поверили в то, что все будет хорошо. Первый год был не таким массовым — чуть больше 2,5 тыс участников, но с годами цифры значительно выросли.

В 2016 году компанию Рустаму Минниханову составила певица Вера Брежнева. Фото Максима Платонова

Это спортивное мероприятие проводится в Казани ежегодно, привлекая как любителей, так и профессионалов. Не остался в стороне и президент Татарстана Рустам Минниханов, компанию которому на марафоне в разное время составляли певица Вера Брежнева, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, а также исполнители Баста и Стас Пьеха.