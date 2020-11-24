Файзутдинов Ленар Фанилевич
Общая информация
Родился 20 октября 1981 года в селе Фомкино Октябрьского района Татарской АССР.
Образование
2004 г. — окончил Казанский государственный университет.
2011 г. — окончил курсы переподготовки управленческих кадров по направлению «Инновационный менеджмент».
Трудовая деятельность
2002-2003 гг. — инструктор-методист, начальник информационного отдела Центрального спортивного Клуба Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
2003-2006 гг. — главный редактор журнала «PRO -Автомобили» ООО «Трент Паблишер».
В 2006 г. — коммерческий директор ООО «Файзи ЭЛ», коммерческий директор радиостанции «Радио Энергия» ООО «Современные технологии».
2007 г. — менеджер, старший менеджер группы координации центрального отдела продаж ООО «ТТК авто».
2007-2015 гг. — генеральный директор ООО «Медиум».
2009-2019 гг. — генеральный директор по совместительству, исполнительный директор по совместительству ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина».
2017-2019 гг. — генеральный директор ООО «Теория Дарвина», соучредитель.
С 2019 г. — начальник информационно-аналитического управления президента РТ.
Награды и звания
Награжден благодарностями Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, президента «Опоры России», президента РТ, вице-премьера РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
Дата последнего обновления: 24.11.2020