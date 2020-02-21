ЦБ: в Татарстане становится меньше ломбардов

77 ломбардов насчитывается на рынке ломбардных услуг Татарстана, следует из данных реестра ЦБ по состоянию на конец третьего квартала 2019 года. Это на 10,5% меньше, чем кварталом ранее, сообщила пресс-служба отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ.

Снижение численности татарстанских игроков рынка объясняется в том числе и общим трендом, который наблюдается на рынке, — концентрацией ломбардного бизнеса и укрупнением компаний. Всего по итогам третьего квартала 2019 года на территории республики функционируют около 200 точек по предоставлению ломбардных услуг. Из них четвертую часть составляют обособленные подразделения сетевых ломбардов. При этом за прошедший год количество точек сетевых ломбардов в республике увеличилось на 13 подразделений, или на 27%.

Всего за 9 месяцев ломбардами в Татарстане было выдано займов на общую сумму 491,3 млн рублей, средняя сумма займа — 5,9 тыс. рублей. В третьем квартале отмечался рост предоставления займов под залог транспортного средства — на 11%, до 68,4 млн рублей (14% от общего объема займов).

Портфель выданных займов составил на конец третьего квартала 79,5 млн рублей.