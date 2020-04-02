Правовая основа режима самоизоляции: комментарии эксперта

Самоизоляция или ЧП: кто заплатит по счетам?

Фото: Ринат Назметдинов

Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в Москве и ряде регионов России, не вполне соответствует нормам законодательства. При этом меры, принятые в Татарстане и Башкирии, имеют под собой юридическую основу, считает политолог Карина Горбачева. Ситуация способствовала быстрому принятию ряда законопроектов в Госдуме. В колонке, написанной специально для «Реального времени», Горбачева рассуждает, чем государству выгодна «самоизоляция» и почему в стране не вводят режим чрезвычайного положения.

Самоизоляция и законодательство

30 и 31 марта регионы ввели у себя режим самоизоляции. Локомотивом стали Москва и Московская область, которые первыми ввели режим повышенной готовности, а спустя время его ужесточили ограничениями, охватившими всех его жителей.

Напомним, что еще 26 марта в Москве не покидать свои жилища предписывалось только пожилым людям в возрасте от 65 лет. А уже 29 марта были введены изменения в указ Сергея Собянина, которые обязывают всех граждан не покидать место проживания и дистанцироваться в местах, где граждане пребывают совместно в связи с их деятельностью.

В понедельник глава правительства Михаил Мишустин призвал всех губернаторов последовать примеру Москвы и Московской области, и вот уже ко вторнику почти половина субъектов ввела у себя аналогичные меры. Попутно во всех регионах разрабатывается система пропусков для работников предприятий, которые продолжают ходить на работу, и система контроля за перемещением граждан (первая подобная система была запущена 1 апреля в Татарстане).

Однако столь быстрое развитие событий не помешало юристам и аналитикам успеть заметить, что правовая основа данных мер достаточно неопределенна.

Фото Максима Платонова

Еще 26 марта в Москве не покидать свои жилища предписывалось только пожилым людям в возрасте от 65 лет. А уже 29 марта были введены изменения, которые обязывают всех граждан не покидать место проживания и дистанцироваться в местах, где граждане пребывают совместно в связи с их деятельностью

Самоизоляция и режим повышенной готовности

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», принятый в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стал основой для аналогичных указов глав регионов в остальных регионах России. Однако на момент его подписания и многочисленных редакций он был отнюдь не бесспорным с юридической точки зрения.

Так, с одной стороны, он опирается на ч. 6 ст. 4 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с ним устанавливает режим повышенной готовности. При этом п. «а» ч. 10 ст. 4 данного закона допускает при введении такого режима ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с этим меры по ограничению передвижения по территории, вводимые Указом Собянина, как и нормативными правовыми актами, например, в Башкортостане и Татарстане, имеют юридическую основу. Заметим, что меры эти разнятся — так, в Москве продолжает работать общественный транспорт, тогда как в Татарстане межмуниципальные перевозки остановлены, а в Башкирии и вовсе введен запрет на въезд личного транспорта, не зарегистрированного на территории муниципальных районов и городских округов. Однако есть и точка зрения, что в законе подразумевается не запрет на передвижение внутри города, а закрытие въездов и выездов на территорию ЧС.

С другой — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предполагает также режим чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако Указ мэра Москвы, а также указы глав регионов и постановления региональных правительств вводят именно режим повышенной готовности. И хотя многие граждане сочли меры, принятые органами власти, допустимыми при режиме чрезвычайной ситуации и высказываются о неправильном наименовании введенного режима, ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является правовой основой только для осуществления мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина.

Многие граждане сочли меры, принятые органами власти, допустимыми при режиме чрезвычайной ситуации и высказываются о неправильном наименовании введенного режима

Таким образом, закон, на который ссылается принятый в Москве Указ, ставший образцом для подписания аналогичных документов в регионах, не содержит в себе оснований для введения полного спектра мер по ограничению прав людей. И хотя введение этих ограничений считается оправданным, следует понимать, какие же нормативные правовые акты могут действительно стать правовым основанием для них.

Самоизоляция, Конституция и чрезвычайное положение

Статья 55 ч. 3 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены, а статья 56 ч. 1 уточняет, что эти ограничения могут быть установлены в условиях чрезвычайного положения. Содержание понятия «чрезвычайное положение» раскрыто в ФКЗ-3 «О чрезвычайном положении», который устанавливает, что это есть особый правовой режим деятельности, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Федерации.

В качестве обстоятельств, при которых может быть введен режим чрезвычайного положения, указываются, например, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии.

Особенность режима чрезвычайной ситуации в том, что он вводится президентом РФ и затем утверждается Советом Федерации. Однако этот режим имеет и некоторые другие важные особенности. Одной из важнейших особенностей этого режима является то, что в соответствии с ч. 2 ст. 29.2 лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

Фото Ильи Репина

Текущие указы глав регионов приостанавливают хозяйственную деятельность огромного множества экономических субъектов, при этом малый и средний бизнес не был избавлен от обязанности выплачивать зарплаты и налоги

Именно эту особенность режима чрезвычайного положения, а именно обязанность государства возмещать материальный ущерб от обстоятельств введения данного режима, называют в качестве причины, почему возникла путаница с правовой основой вводимых ограничений прав граждан. Учитывая, что текущие указы глав регионов приостанавливают хозяйственную деятельность огромного множества экономических субъектов, при этом малый и средний бизнес не был избавлен от обязанности выплачивать зарплаты и налоги, можно представить, какая нагрузка ляжет на бюджет государства в случае введения чрезвычайного положения. При этом уже введенный режим повышенной готовности, или по-простому «режим самоизоляции», не гарантирует возмещение материального ущерба вследствие введения мер по предотвращению чрезвычайной ситуации.

Поправки в законодательство

Стоит обратить внимание, что параллельно развитию ситуации с коронавирусом COVID-19 в течение двух дней были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом поправки в законы. Принятые изменения, в частности, изменения в ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточняют, что чрезвычайная ситуация — это также «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих» (раньше максимально подходящим понятием в ст. 1 этого закона было словосочетание «иные бедствия»). Кроме того, поправки дают полномочия правительству напрямую вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Также правительство наделяется правом, в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения (но не более чем на 90 дней) на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями. Таким образом, принятые изменения создали возможность для юридического обоснования некоторых ограничений, которые уже введены на территории страны.

Пока общество пытается осознать происходящее и надеется на введение режима чрезвычайного положения, которое, по его мысли, узаконит принятые ограничения и даст какую-никакую компенсацию населению, государство работает над законодательством, создавая себе правовые возможности для обоснования вводимых мер. Мер, которые являются новшествами в юридической реальности страны, во всех ее регионах.