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Правовая основа режима самоизоляции: комментарии эксперта

07:00, 02.04.2020 23 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Самоизоляция или ЧП: кто заплатит по счетам?

Правовая основа режима самоизоляции: комментарии эксперта
Фото: Ринат Назметдинов

Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в Москве и ряде регионов России, не вполне соответствует нормам законодательства. При этом меры, принятые в Татарстане и Башкирии, имеют под собой юридическую основу, считает политолог Карина Горбачева. Ситуация способствовала быстрому принятию ряда законопроектов в Госдуме. В колонке, написанной специально для «Реального времени», Горбачева рассуждает, чем государству выгодна «самоизоляция» и почему в стране не вводят режим чрезвычайного положения.

Самоизоляция и законодательство

30 и 31 марта регионы ввели у себя режим самоизоляции. Локомотивом стали Москва и Московская область, которые первыми ввели режим повышенной готовности, а спустя время его ужесточили ограничениями, охватившими всех его жителей.

Напомним, что еще 26 марта в Москве не покидать свои жилища предписывалось только пожилым людям в возрасте от 65 лет. А уже 29 марта были введены изменения в указ Сергея Собянина, которые обязывают всех граждан не покидать место проживания и дистанцироваться в местах, где граждане пребывают совместно в связи с их деятельностью.

В понедельник глава правительства Михаил Мишустин призвал всех губернаторов последовать примеру Москвы и Московской области, и вот уже ко вторнику почти половина субъектов ввела у себя аналогичные меры. Попутно во всех регионах разрабатывается система пропусков для работников предприятий, которые продолжают ходить на работу, и система контроля за перемещением граждан (первая подобная система была запущена 1 апреля в Татарстане).

Однако столь быстрое развитие событий не помешало юристам и аналитикам успеть заметить, что правовая основа данных мер достаточно неопределенна.

Фото Максима Платонова
Еще 26 марта в Москве не покидать свои жилища предписывалось только пожилым людям в возрасте от 65 лет. А уже 29 марта были введены изменения, которые обязывают всех граждан не покидать место проживания и дистанцироваться в местах, где граждане пребывают совместно в связи с их деятельностью

Самоизоляция и режим повышенной готовности

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», принятый в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стал основой для аналогичных указов глав регионов в остальных регионах России. Однако на момент его подписания и многочисленных редакций он был отнюдь не бесспорным с юридической точки зрения.

Так, с одной стороны, он опирается на ч. 6 ст. 4 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с ним устанавливает режим повышенной готовности. При этом п. «а» ч. 10 ст. 4 данного закона допускает при введении такого режима ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с этим меры по ограничению передвижения по территории, вводимые Указом Собянина, как и нормативными правовыми актами, например, в Башкортостане и Татарстане, имеют юридическую основу. Заметим, что меры эти разнятся — так, в Москве продолжает работать общественный транспорт, тогда как в Татарстане межмуниципальные перевозки остановлены, а в Башкирии и вовсе введен запрет на въезд личного транспорта, не зарегистрированного на территории муниципальных районов и городских округов. Однако есть и точка зрения, что в законе подразумевается не запрет на передвижение внутри города, а закрытие въездов и выездов на территорию ЧС.

С другой — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предполагает также режим чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако Указ мэра Москвы, а также указы глав регионов и постановления региональных правительств вводят именно режим повышенной готовности. И хотя многие граждане сочли меры, принятые органами власти, допустимыми при режиме чрезвычайной ситуации и высказываются о неправильном наименовании введенного режима, ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является правовой основой только для осуществления мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина.

Многие граждане сочли меры, принятые органами власти, допустимыми при режиме чрезвычайной ситуации и высказываются о неправильном наименовании введенного режима

Таким образом, закон, на который ссылается принятый в Москве Указ, ставший образцом для подписания аналогичных документов в регионах, не содержит в себе оснований для введения полного спектра мер по ограничению прав людей. И хотя введение этих ограничений считается оправданным, следует понимать, какие же нормативные правовые акты могут действительно стать правовым основанием для них.

Самоизоляция, Конституция и чрезвычайное положение

Статья 55 ч. 3 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены, а статья 56 ч. 1 уточняет, что эти ограничения могут быть установлены в условиях чрезвычайного положения. Содержание понятия «чрезвычайное положение» раскрыто в ФКЗ-3 «О чрезвычайном положении», который устанавливает, что это есть особый правовой режим деятельности, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Федерации.

В качестве обстоятельств, при которых может быть введен режим чрезвычайного положения, указываются, например, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии.

Особенность режима чрезвычайной ситуации в том, что он вводится президентом РФ и затем утверждается Советом Федерации. Однако этот режим имеет и некоторые другие важные особенности. Одной из важнейших особенностей этого режима является то, что в соответствии с ч. 2 ст. 29.2 лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

Фото Ильи Репина
Текущие указы глав регионов приостанавливают хозяйственную деятельность огромного множества экономических субъектов, при этом малый и средний бизнес не был избавлен от обязанности выплачивать зарплаты и налоги

Именно эту особенность режима чрезвычайного положения, а именно обязанность государства возмещать материальный ущерб от обстоятельств введения данного режима, называют в качестве причины, почему возникла путаница с правовой основой вводимых ограничений прав граждан. Учитывая, что текущие указы глав регионов приостанавливают хозяйственную деятельность огромного множества экономических субъектов, при этом малый и средний бизнес не был избавлен от обязанности выплачивать зарплаты и налоги, можно представить, какая нагрузка ляжет на бюджет государства в случае введения чрезвычайного положения. При этом уже введенный режим повышенной готовности, или по-простому «режим самоизоляции», не гарантирует возмещение материального ущерба вследствие введения мер по предотвращению чрезвычайной ситуации.

Поправки в законодательство

Стоит обратить внимание, что параллельно развитию ситуации с коронавирусом COVID-19 в течение двух дней были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом поправки в законы. Принятые изменения, в частности, изменения в ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточняют, что чрезвычайная ситуация — это также «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих» (раньше максимально подходящим понятием в ст. 1 этого закона было словосочетание «иные бедствия»). Кроме того, поправки дают полномочия правительству напрямую вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Также правительство наделяется правом, в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения (но не более чем на 90 дней) на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями. Таким образом, принятые изменения создали возможность для юридического обоснования некоторых ограничений, которые уже введены на территории страны.

Пока общество пытается осознать происходящее и надеется на введение режима чрезвычайного положения, которое, по его мысли, узаконит принятые ограничения и даст какую-никакую компенсацию населению, государство работает над законодательством, создавая себе правовые возможности для обоснования вводимых мер. Мер, которые являются новшествами в юридической реальности страны, во всех ее регионах.

Карина Горбачева
ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Мда... Весьма верные заключения изложены. И да! Согласна: правительство опять пытается оправдать и подогнать свои бездействия, безалаберность и безответственность через внесение изменений в действующее законодательство
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  • Анонимно 02 апр
    Все это делается не просто так же уж. Не из за того, что так захотелось. А потому что защищают народ.
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    Анонимно 02 апр
    Ещё раз: никто не против того, что сейчас всем необходимо сидеть дома. Но большинство против того, что власти не называют вещи своими именами, не вводя режим ЧС, тем самым по сути убивая оочень много малых предприятий.
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    Анонимно 02 апр
    Защищают народ? Ок, пусть защищают. Но кушать хочется всем, а ещё коммуналку платить, стоянку, ипотеки, здоровье поддерживать в такой ситуации тоже надо бы. А где денег на всё взять? У меня сдельная зп и пока я сижу дома моя ЗП ровняется 0, т.е.фактически я потеряла работу из-за этих "выходных", и я уверена, что в магазине мне хлеб за красивые глаза никто не даст. Пусть обеспечат деньгами хотя бы по МРОТ или предпримут другие меры, чтобы люди дома сидели и не думали, что им в следующем месяце на окне голубей ловить придется, чтобы выжить.
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  • Анонимно 02 апр
    Если меня сейчас штрафанут то я могу сказать что не имеют права?
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    Анонимно 02 апр
    можете сказать. но не факт, что сработает
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    Анонимно 03 апр
    штрафанут за что?
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    Анонимно 03 апр
    Пусть докажут, что вы своими действиями способствовали ухудшению эпидемиологической обстановки
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  • Анонимно 02 апр
    Как хорошо сейчас в деревнях, в коттеджах....
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  • Анонимно 02 апр
    Автору спасибо за полезную статью.
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  • Анонимно 02 апр
    Горбачевой еще бы поработать на стилем изложения, над языком, избегать всех этих юридических формулировок, и статья вообще была бы золотой.
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  • Анонимно 02 апр
    не готовы оказались к самоизоляции?
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    Президент РФ должен принять решения в соответствии со своими полномочиями, прописанными в законах и Конституции РФ и тогда не будет споров о правовых основаниях всех ограничений которые мы имеет сегодня.
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  • Анонимно 02 апр
    доигрались в конституционные поправки. а тут они и вовсе оказались не нужны. так введут любой закон.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    А кто в них играл? Перед фактом поставили.
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  • Анонимно 03 апр
    Прошу прощения, но где "гарант"? Ведь по конституции Статья 88

    "Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе." А не правительство. Принимаются законы противоречащие КОНСТИТУЦИИ! И все действия правительства по введению ЧС де-юре не законны.Как бы вы не понимали самоизоляцию, такой термин не имеет юридической основы. Статья 55 Конституции

    "3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства." А Статья 56

    "1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия."
    Дальше делайте выводы сами


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  • Анонимно 03 апр
    Очень удобная позиция правительства, можно изолировать любого не удобного человека, да и нарстающие массовые возмущения прекратить. Короче плацдарм для протаскивания поправок готов.
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  • Анонимно 03 апр
    Если кому не понятно: власти решают свои задачи, но, как всегда, стремятся сделать это за наш счет. Вспомните хотя бы поборы "на капитальный ремонт". Сейчас - "сидите дома", а на какие деньги вы будете покупать продукты и оплачивать услуги "взбесившихся" коммунальщиков, их не волнует, госслужащим аедь "с сохранением оклада"!
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  • Анонимно 03 апр
    безработным бездельникам деньги выделили, а тех кто пашет на голодный паек посадили.
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  • Анонимно 03 апр
    Путается в режимах ЧС и ЧП - это разные вещи и разные законы.
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    Анонимно 03 апр
    Никто не путается. Ни ЧС, ни ЧП на территории РФ не вводились.
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  • Анонимно 03 апр
    Да многие меры по сути безграмотно и через пень колоду принимались. Самоизоляция не законна. Не законны требования Указа Президента оплачивать установленные им нерабочие дни... А вот ЧС не дай бог введут- тут и массовые увольнения будут в соответствии с ТК...
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  • Анонимно 13:46
    Это не самоизоляция а домашний арест. При том , никакой поддержки от государства .
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