Погорельцы торговых центров РТ требуют от бизнес-омбудсмена помощи в спасении бизнеса

Фото: «Реальное время»

Предприниматели из Татарстана обратились к бизнес-омбудсмену РТ Фариду Абдулганиеву с «криком отчаяния» спасти бизнес во время кризиса.

Коллективное письмо подписали предприниматели ТК «Вьетнамский», «Новая Тура», «Алтын», «Бигзур», «Порт», «Мир», «Московский рынок», «Проспект», «Гулливер», «Муравейник», «Торговая галерея на Зорге», а также предприниматели Зеленодольска, Набережных Челнов, Юдино и самозанятые РТ. Они просят принять меры по сохранению бизнеса и обеспечению средств к существованию во время самоизоляции.

Предприниматели отметили, что много лет работали сами на себя, платя налоги и пополняя казну. Но в критический момент государство поддержало лишь бюджетников.

«Мы не бюджетники, и нам некому оплачивать вынужденные нерабочие дни, мы сидим в самоизоляции, мы прекрасно понимаем, что это обстоятельства непреодолимой силы, и сами себе помочь не можем, как обычно это делаем. [...] Почему бюджетникам оплачивают эти вынужденные нерабочие дни, а нам нет? Мы что, не граждане нашей страны, мы что — люди второго сорта?! Мы не нужны государству?» — пишут предприниматели.

Бизнесмены объясняют, что у них нет денежных запасов из-за неоднократных пожаров на рынках и торговых комплексах. Торговцы-погорельцы ТК «Вьетнамский», «Туры», «Адмирала», «Порта» а также ТК «Караваево» и без того до сих пор находятся в долговых ямах.

Предприниматели требуют обеспечить их выплатами по вынужденной безработице за период самоизоляции. А для поддержки бизнеса поспособствовать получению кредитных каникул, заморозить выплаты по арендной плате и обеспечить льготными кредитами с нулевой процентной ставкой.

Также торговцы просят отсрочить платежи услуг ЖКХ на два месяца. А детей обеспечить продуктовыми наборами.

