Предприниматели Татарстана попросили Минниханова поддержать бизнес

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Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ совместно с общественной палатой республики обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Они составили меморандум с предложениями по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса.

В качестве первоочередных мер предприниматели рекомендуют выделить госдотации на выплату зарплаты и аренды. Также в меморандуме указаны налоговые каникулы по налогу на имущество и налогов с доходов и прибыли предприятий, применяющих УСНО. Третьим пунктом предлагается субсидировать беспроцентные кредиты.

В письме отмечается, что в Татарстане малый и средний бизнес испытывают влияние экономического кризиса последние 5 лет. Кроме того, банковский кризис, произошедший в республике в 2017 году, отразился на 14 тысячах малых и средних предприятий.

«По нашим данным, рентабельность активов в период с 2013 по 2018 (конец) для средних предприятий снизилась с 6,1% до 2,9%, а больше половины малых предприятий работали на минимальной рентабельности — менее 3%, либо в убыток ради сохранения бизнеса», — говорится в письме.

Письмо подписано членом Общественной палаты РТ Фаридом Сафиным, возглавляющим в организации рабочую группу по развитию предпринимательства. А также президентом Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Рафиком Шайхутдиновым.