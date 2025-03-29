Рост популярности Казани среди российских туристов: бронирования выросли на 7%

Фото: Динар Фатыхов

Казань демонстрирует устойчивый рост туристической привлекательности среди российских путешественников. По данным исследования сервиса OneTwoTrip, в марте 2025 года количество отельных бронирований в столице Татарстана увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году Казань заняла четвертое место в рейтинге самых популярных направлений внутри России, сохраняя свою долю в 2,9% от общего числа бронирований. Город уступает лишь Москве (21,7%), Санкт-Петербургу (12,7%) и Сочи (8,1%), оставаясь впереди таких крупных городов, как Екатеринбург (2,8%), Краснодар (1,9%) и Нижний Новгород (1,8%).

Отмечается, что при общем доминировании внутреннего туризма (71% всех бронирований) Казань остается стабильным выбором для путешественников, несмотря на изменение предпочтений по некоторым другим направлениям. Например, в Краснодаре зафиксировано снижение интереса на 17%, в то время как Нижний Новгород показал значительный рост популярности (+32%).

Эксперты OneTwoTrip подчеркивают, что доля большинства российских городов в туристическом потоке остается практически неизменной, однако Казань демонстрирует устойчивую положительную динамику, что говорит о растущей привлекательности города как культурного и исторического центра.

В зарубежном сегменте лидерами остаются Стамбул, Дубай и Минск, при этом наибольший рост показали азиатские направления — Шанхай (+38%) и Ташкент (+31%).

Напомним, что недавно, по данным турагрегаторов, цены на отдых в период майских праздников 2025 года значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно подорожание отелей: в пяти самых популярных у туристов регионах, включая Татарстан, стоимость одной ночи увеличилась в среднем на 43%.

Матвей Гавриков