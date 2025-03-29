В Нижнекамске при пожаре погибла 54-летняя женщина

Фото: Реальное время

Серьезный пожар произошел в Нижнекамске на улице Вокзальная, 34. Возгорание было зафиксировано в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

По прибытии сотрудников 63-й пожарно-спасательной части наблюдалось сильное горение мебели и домашних вещей в помещении кухни. В ходе тушения пожарные обнаружили без сознания 54-летнюю женщину, которую незамедлительно передали медикам скорой помощи. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, пострадавшая скончалась.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 11 специалистов МЧС России и 4 единицы специальной техники.

В настоящее время дознаватели рассматривают две основные версии происшествия: неосторожность при курении и электротехническая причина. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что недавно в результате пожара в жилом доме в Нижнекамске погиб 69-летний мужчина.



Матвей Гавриков