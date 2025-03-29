Росстат назвал минимальную сумму для «сведения концов с концами» в российских семьях

Фото: Михаил Захаров

Согласно данным Росстата, в 2024 году российским семьям требовалось минимум 73,9 тысячи рублей в месяц для покрытия базовых необходимых расходов. Это на 6,4 тысячи рублей больше, чем в 2022 году (67,5 тысячи рублей), сообщает РИА «Новости».

Исследование показало различия в зависимости от места проживания: городским жителям необходимо 74,2 тысячи рублей ежемесячно, тогда как для сельских жителей эта сумма составляет 72,5 тысячи рублей.

Значительный разрыв наблюдается между семьями с детьми и без них: первым требуется 99,9 тысячи рублей, тогда как вторым достаточно 64,2 тысячи рублей. Наибольшие затраты приходятся на многодетные семьи (114,2 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (101,2 тысячи рублей).

Положительная динамика отмечена в количестве семей, способных без проблем покрывать необходимые расходы: их доля выросла до 34,8% против 26,3% в 2022 году. В то же время доля домохозяйств, испытывающих серьезные финансовые трудности, снизилась с 9,3% до 5,8%.

Для сравнения, в 2016 году только 15,4% семей могли легко «сводить концы с концами», при этом 17,4% испытывали значительные затруднения.

Напомним, что более 60% россиян в 2024 году заявили о своей удовлетворенности уровнем зарплаты, что является максимальным показателем за последние 13 лет.



Матвей Гавриков