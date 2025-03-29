Минниханов подчеркнул важность чистоты общественных мест в рамках экологического марафона

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельной встрече в субботу обратил внимание на начало санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля.

— В теплый сезон общественные зоны пользуются увеличенным спросом. За прошедшие годы мы существенно улучшили условия в наших городах и районах. С 2015 года было обновлено 459 городских объектов, а с 2020 года в рамках проекта «Наш двор» было благоустроено 5 тысяч 174 двора, — заявил он.

Минниханов также отметил активное участие жителей республики в вопросах поддержания порядка. По его словам, за последние недели через системы «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент» поступило около 1 100 обращений граждан.

Напомним, что недавно под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».



Матвей Гавриков