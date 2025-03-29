Сегодня состоится частное солнечное затмение: что важно знать

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 29 марта, жители России смогут наблюдать частное солнечное затмение. Однако полной фазы затмения на территории страны не будет, сообщает RT со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Затмение начнется в 14.00—14.30 по московскому времени. В это время Солнце примет форму серпа, размер которого будет различаться в зависимости от местоположения наблюдателя. Наибольшая видимость ожидается в Мурманске, где Луна закроет 40% солнечного диска. В Санкт-Петербурге этот показатель составит 20%, а в Москве — всего 6%.

В этом году произойдет еще одно солнечное затмение — 21 сентября. Однако его характер и видимость будут отличаться.

Специалист предупреждает о необходимости использования специальных средств защиты глаз при наблюдении за затмением.

— Чтобы избежать ожога сетчатки, смотреть на затмение нужно только с использованием специальных очков, — отметила врач-терапевт Полина Лепилова.

Обычные солнцезащитные очки для этих целей не подходят.



Напомним, что 9 февраля жители Татарстана могли наблюдать редкое астрономическое явление — покрытие Марса Луной, или как минимум очень тесное сближение этих двух небесных тел.



Матвей Гавриков