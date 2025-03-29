Трагедия в Тетюшском районе: пешеход погиб под колесами автомобиля
Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Тетюшском районе Татарстана. Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, водитель автомобиля «Лада Гранта» 2002 года рождения сбил мужчину 1970 года рождения.
Пострадавший находился на проезжей части возле своего автомобиля. На момент происшествия на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
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