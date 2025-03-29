Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность во время празднования Ураза-байрама

На совещании в Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов поручил принять необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Ураза-байрама.

Завтра, 30 марта, мусульмане всего мира отметят праздник, завершающий месяц священного поста Рамадан. Ожидается, что в мечетях республики соберется большое количество верующих на праздничный намаз.

— Сердечно поздравляю всех мусульман с этим праздником. Главам муниципальных образований, Духовному управлению мусульман совместно с правоохранительными органами и привлечением частных охранных организаций нужно принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности проведения богослужений в религиозных учреждениях республики, — заявил раис Татарстана.

Празднование Ураза-байрама традиционно сопровождается массовым участием верующих, что требует усиления мер безопасности для обеспечения порядка и комфортного проведения мероприятий.

Напомним, что недавно Казань вновь стала местом проведения XIII Республиканского ифтара, который собрал 13 тыс. участников.



Матвей Гавриков