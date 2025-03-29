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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность и до +14 градусов

07:00, 29.03.2025

Осадков не ожидается

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность и до +14 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный, восточный 5–10 м/с. Утром температура составит порядка 0 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +9 до +14 градусов, в Казани — от +12 до +14 градусов.

Галия Гарифуллина

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