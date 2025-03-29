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Первый замглавы Гагаузии призвал к сплочению после ареста Евгении Гуцул

11:27, 29.03.2025

Первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун обратился к жителям автономии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации после ареста Евгении Гуцул.

По словам Узуна, власти Молдавии вместо диалога предпочли репрессии и заказное правосудие. Он заверил, что все органы власти автономии продолжат свою работу в штатном режиме.

Напомним, Евгению Гуцул арестовали на 20 суток. Её обвиняют по четырём статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Матвей Гавриков

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