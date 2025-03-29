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В апреле вступают в силу важные законы: от борьбы с мошенниками до новых правил приема мигрантов в школы

11:44, 29.03.2025
В апреле вступают в силу важные законы: от борьбы с мошенниками до новых правил приема мигрантов в школы
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

С апреля начинают действовать несколько значимых законодательных изменений, о которых сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

  • Теперь детей мигрантов не будут принимать в российские школы без достаточного знания русского языка. При поступлении будет проводиться проверка законности пребывания в стране и уровня владения государственным языком. Это решение призвано помочь в социальной адаптации и обеспечении качественного образования.
  • Вводятся новые меры против телефонного мошенничества. На каждого гражданина России можно будет зарегистрировать не более 20 SIM-карт. Через портал «Госуслуги» появится возможность контролировать количество оформленных на себя сим-карт.
  • В детских лагерях начнет действовать единая программа воспитательной работы. Она направлена на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей у детей, включая уважение к защитникам Отечества и трудолюбие.

Напомним, что комитет Госдумы России рекомендовал палате парламента принять законопроект о проведении заочных судебных разбирательств для лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за границей.

Матвей Гавриков

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