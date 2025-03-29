Глава Саксонии призвал к пересмотру санкционной политики против России

Фото: Максим Платонов

Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за обсуждение вопроса о смягчении санкционного режима в отношении России, сообщает агентство DPA.

— Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно, — заявил Кречмер.

Он также допустил возможность начала диалога между российским президентом Владимиром Путиным и потенциальным будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. При этом Кречмер подчеркнул, что для этого Берлину необходимо иметь конкретные предложения для Москвы.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не собирается нападать на Германию.



Матвей Гавриков