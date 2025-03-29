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Останкинский суд Москвы заблокировал 12 телеграм-каналов с данными о выводе средств с «Пушкинских карт»

10:08, 29.03.2025
Останкинский суд Москвы заблокировал 12 телеграм-каналов с данными о выводе средств с «Пушкинских карт»
Фото: Динар Фатыхов

Останкинский суд Москвы удовлетворил исковые заявления прокурора Северо-Восточного административного округа столицы о блокировке 12 телеграм-каналов, содержащих информацию о незаконном выводе денежных средств с «Пушкинских карт». Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА «Новости».

Прокурор подал три административных иска в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, требуя признать указанную информацию запрещенной к распространению. Суд принял решение о блокировке всех указанных каналов.

Напомним, что с начала реализации программы «Пушкинская карта» в 2021 году ее участники приобрели билетов в учреждения культуры на сумму 42 млрд рублей.

Матвей Гавриков

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