Останкинский суд Москвы заблокировал 12 телеграм-каналов с данными о выводе средств с «Пушкинских карт»

Фото: Динар Фатыхов

Останкинский суд Москвы удовлетворил исковые заявления прокурора Северо-Восточного административного округа столицы о блокировке 12 телеграм-каналов, содержащих информацию о незаконном выводе денежных средств с «Пушкинских карт». Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА «Новости».

Прокурор подал три административных иска в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, требуя признать указанную информацию запрещенной к распространению. Суд принял решение о блокировке всех указанных каналов.

Напомним, что с начала реализации программы «Пушкинская карта» в 2021 году ее участники приобрели билетов в учреждения культуры на сумму 42 млрд рублей.



Матвей Гавриков