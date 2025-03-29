Московский школьник стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров
Двенадцатилетний московский школьник Матфей Юрасов завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам в категории до 13 лет. Международный турнир проходил в Сербии и собрал 462 участника из 43 стран мира.
Юный российский шахматист продемонстрировал высокий уровень мастерства, опередив соперников из разных стран. Победа Матфея Юрасова стала значимым достижением в мире юношеских шахмат.
Турнир такого масштаба традиционно привлекает талантливую молодежь со всего мира, что делает победу российского спортсмена особенно ценной.
Двенадцатилетний Матфей стал чемпионом в возрастной категории до 13 лет. Он также является неоднократным победителем и призером первенств России и Москвы.
Напомним, что Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о решении допустить шахматистов из России и Белоруссии до 18 лет к участию в командных соревнованиях.
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