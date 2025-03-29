Более 4 млн россиян получат проиндексированные социальные пенсии

Фото: Михаил Захаров

Индексация социальных пенсий, которая состоится в текущем году, затронет более 4 млн жителей России. Об этом сообщил в разговоре с «ТАСС» депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, повышение доходов коснется военнослужащих, добровольцев и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, жителей осажденных Севастополя и Сталинграда, а также членов их семей. Кроме того, увеличатся выплаты космонавтам, пострадавшим в радиационных катастрофах и членам их семей.

Индексация направлена на поддержку социально незащищенных категорий граждан и улучшение их материального положения.

Напомним, что с 1 апреля в Татарстане увеличенные пенсии будут получать 85,2 тыс. человек. Выплаты проиндексируют на 14,75%.



Матвей Гавриков