Лучшей книгой года по версии «Электронной буквы» стал роман о викторианской Англии, СССР и нападении монголов

Главную награду в номинации «Книга года» получил Александр Воропаев с романом «Хромые боги»

Фото: Предоставлено пресс-службой премии «Электронная буква»

27 марта прошел финал премии «Электронная буква — 2024», которая вручает награды авторам электронных и аудиокниг. Главную награду в номинации «Книга года» получил Александр Воропаев с романом «Хромые боги». Лучшим чтецом стал Павел Ломакин.

Премия проводится с 2011 года, а с 2017-го отмечает digital-авторов и чтецов, которые работают на русском языке. В этом году на конкурс поступило 3 134 заявки из разных стран, что на 34% больше, чем в 2023 году. Призовой фонд составил 24 млн рублей. Жюри выбрало победителей из 10 финалистов среди писателей и 10 финалистов среди чтецов. В этом году участники предложили широкий спектр тем, включая детективы, мистику, романтические и социальные истории.

Александр Воропаев родом из Красногорска. Его роман «Хромые боги» объединяет несколько исторических эпох — викторианскую Англию, Советский Союз времен Хрущева и нашествие монгольской армии в Японию. Эксперты отметили его сюжет, стиль и оригинальность. В номинации «Голос года» победил Павел Ломакин из Санкт-Петербурга. Он озвучил более 100 книг, сотрудничает с ведущими издательствами и участвует в литературных премиях. Победители получили по 300 тыс. рублей, продвижение на платформах «Литрес» и призы от партнеров.

В номинации «Дебют» среди авторов победила Мираниса из Душанбе с книгой «Молох Мори», среди чтецов — Алексей Ляпунов из Костромы. Они получили по 100 тыс. рублей и призы от партнеров. Специальные награды получили Анна Лапа с романом «Девушка из Сити» в номинации «Любовь в каждом слове» от онлайн-журнала theDay и Разия Оганезова с мистическим триллером «Я подарю тебе смерть», который продюсерская компания «Среда» выбрала для экранизации.

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

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Екатерина Петрова