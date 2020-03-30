Игорь Ларионов: «Потолок зарплат позволит уравнять наши шансы с представителями «олигархата»

Вторая часть большого интервью нового директора ХК «Нефтехимик»

Во второй части интервью «Реальному времени» директор нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассуждает о плюсах нового потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге и о том, что еще нужно предпринять, чтобы уравнять силы команд КХЛ, а также о новой концепции работы «Нефтехимика» над привлечением болельщиков.

«В ситуации с Захарчуком даже не учитывали, что у нас был дефицит игроков»

— В январе случилась неприятная история со Степаном Захарчуком, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия. «Нефтехимик» тогда отреагировал оперативно и профессионально. Учитывали ли репутацию защитника при принятии решения?

— Не хотелось бы возвращаться к этому еще раз, но, тем не менее, отвечу. Считаю, что к этому вопросу подошли разумно. Держали паузу, пока не получили соответствующую информацию, видеоматериалы. Только после этого и приняли взвешенное решение и сделали соответствующее заявление об этом в клубных интернет-ресурсах.

В таких ситуациях мы считаем, что не должны делать для кого-то исключения, капитан команды это или ведущий хоккеист. Тем более это произошло перед, можно сказать, финишной прямой регулярного чемпионата, перед самым ответственным этапом сезона. Считаем, что в команде не должно быть места тем, кто ведет себя недостойно. Даже не учли тот факт, что мы в это время испытывали дефицит игроков. Наше решение было поддержано президентом клуба, руководством комбината.

Фото hcnh.ru

Считаем, что в команде не должно быть места тем, кто ведет себя недостойно



«Нужно подумать над драфтом — сколько в России школ, не имеющих отношения к КХЛ. Их игрокам можно было бы участвовать и зарабатывать»

— Со следующего сезона в КХЛ с высокой вероятностью будет введен потолок зарплат в 900 миллионов рублей. Это поможет таким клубам, как «Нефтехимик», бороться за более высокие места?

— Думаю, да. Собственно, для этого и принято данное решение. А то очень сложно повышать конкурентность, зрелищность игр в чемпионате КХЛ, когда есть две категории команд: так называемые клубы-олигархи и все остальные. В каждый сезон обладателем Кубка Гагарина становится один из представителей этого олигархата. Потолок зарплат позволит в какой-то мере уравнять возможности команд при комплектовании. В первую очередь это пойдет на пользу таким командам, как наша. Потолок зарплат не позволит богатым клубам иметь в своих составах большой запас игроков. Если будет принято решение о легализации аренды игроков, то его надо только приветствовать.

Руководство лиги сейчас активно работает над решением всех этих вопросов. Думаю, что на повестке встанет также вопрос о драфте юниоров. Можно его по-разному называть — суть не в названии. Сколько у нас хоккейных школ на карте России, которые не имеют отношений с командами КХЛ? А ведь там тоже растут таланты, которые, к сожалению, растворяются из-за невостребованности. Если бы эти школы выходили своими воспитанниками на драфт, то могли бы зарабатывать на этом. Повысилась бы заинтересованность этих школ в подготовке хорошего резерва.

Я думаю, что все это должно привести к разумному установлению конкуренции, повышению уровня хоккея в КХЛ. Одним словом, есть множество инструментов для достижения этих целей.

— А нужен ли КХЛ жесткий пол зарплат?

— Я думаю, что это неизбежно. Он и сам объективно формируется, можно даже не формировать. Но даже если не будет пола зарплат, то тогда должен быть механизм обновления системы клубов по спортивному принципу. Как, например, было в Высшей лиге, когда была система переходов команд.

Фото hcnh.ru

Наверное, одна из причин в том, что мы где-то оголили «Реактор», привлекая этим молодых игроков в первую команду

«У нас не получилось найти баланс в распределении сил между «Реактором» и первой командой»

— «Реактор» в этом году выступил непривычно слабо — занял лишь 12-е место, хотя обычно играет в плей-офф. Что произошло?

— Здесь целый ряд причин. По ходу сезона они шли хорошо, были в восьмерке. Но у нас есть ряд игроков, которые выступают и в «Реакторе», и в первой команде — Шафигуллин, Шарифьянов, Грошев и другие. И мы просто выдергивали их в первую команду. Наверное, одна из причин в том, что мы где-то оголили «Реактор», привлекая этим молодых игроков в первую команду.

Но, с другой стороны, у нас ведь конечная цель — воспитание и подготовка игроков для команды мастеров. И поэтому здесь никакой трагедии нет, идет нормальная эволюция в воспитании игроков. Много хоккеистов из того состава, с которым «Реактор» доходил до финала, сейчас играют у нас в «Нефтехимике».

В общем, основной причиной неудачного сезона я вижу то, что у нас не получилось найти баланс в распределении сил между «Реактором» и первой командой.

— Как уже было сказано, «Нефтехимик» собирается делать ставку на собственных воспитанников и формировать команду из них. Не обидно, что Нижнекамск растит Галимовых, Фазылзяновых, а они в итоге оказываются в стане казанского «Ак Барса» и других клубов?

— Вы не назвали еще и Тимура Билялова — тоже наш, нижнекамский парень. Они по разным причинам оказались в «Ак Барсе», но, опять же, здесь все решают деньги. К сожалению, мы не смогли предложить тот уровень контрактов, который удовлетворил бы их.

Если же будет потолок, то все будут уравнены: игроки будут решать не только по денежному принципу, а по принципу того, что здесь родной город — здесь приходят болеть папа, мама, любимая девушка, со школы ребята придут. При равных условиях это дополнительный стимул.

Фото ak-bars.ru

Понимаете, у каждого тренера свое видение. Кто-то раскрылся в Нижнекамске, кто-то в Казани. Тут, как говорится, все относительно

«Будем работать и в направлении соседних городов, чтобы завоевать новых преданных болельщиков»



— Самый успешный из нынешних воспитанников «Нефтехимика» Михаил Сергачев постоянно поддерживает родной клуб даже из-за океана. Поддерживаете с ним связь? И нет ли идеи привезти его в рамках какой-то акции для болельщиков?

— Если честно, мы готовили большую программу по завершении сезона, месяц ее отрабатывали. Планировали и встречу с болельщиками, и выставочные матчи в Набережных Челнах, договорились уже с Елабугой. Планировали мастер-классы в Менделеевске, Чистополе, Заинске, Мамадыше. Уже даже были даты обозначены. А потом случилась эта история с коронавирусом, которая перечеркивает все эти планы и идеи.

Это ведь акции, когда болельщики и нашего города, и других городов могут встретиться, пообщаться, взять автографы, сфотографироваться и даже сыграть в хоккей с этими игроками.

Фото: nhl.com

Очень надеемся, что когда приедет в Нижнекамск, увидимся с ним и нам удастся провести какие-то совместные акции на благо развития прежде всего детского хоккея в Нижнекамске

Я был одним из инициаторов проведения матчей, посвященных Дню Победы, который мы проводим каждый год в конце апреля — начале мая. Две команды состоят из работников «Нижнекамскнефтехима» с привлечением в каждую двух-трех звезд из «Нефтехимика» и «Реактора». У нас играл Наиль Якупов пару лет назад, Эмиль Галимов тоже играл.

Это было желание заводчан, которые когда-то играли в ДЮСШ и на других уровнях. Хотели посмотреть, как это — сыграть с хоккеистами уровня КХЛ.

Мы сделали такие матчи не только традиционными, а еще и социальными — мы проводим их всегда в честь Дня Победы. Всегда приглашаем ветеранов, чествуем их, делаем символическое вбрасывание. То есть это воспитательная акция. Мое убеждение в том, что мы должны всеми способами поддерживать память о тех, кто воевал, погиб, кто был тружеником тыла… Такие традиции нужно сохранять.

Что касается нашего воспитанника Михаила Сергачева, то мы очень благодарны ему за то, что он всегда нас поддерживает. Очень надеемся, что когда приедет в Нижнекамск, увидимся с ним и нам удастся провести какие-то совместные акции на благо развития, прежде всего, детского хоккея в Нижнекамске.

— Вы перечислили несколько городов, в том числе Набережные Челны и Елабугу. Это те города, на которые вы будете делать упор в продвижении бренда и пополнении болельщицкой базы?

— Мы выбрали эти города не на пустом месте. Все эти точки территориально равно удалены от нас — 50—100 километров. Во-вторых, мы провели анализ покупок абонементов и билетов через интернет, а они у нас в этом сезоне выросли в два раза. И вот эти города были лидерами. Мы видим, что это стабильный интерес к нашему клубу, который мы должны развить.

Фото hcnh.ru

Наша цель, чтобы стадион был полным всегда — и когда мы играем в плей-офф с «Ак Барсом», и когда мы играем с другими командами

Мы должны посеять семя, чтобы оно дало ростки в этой плодородной почве. Например тем, что мы сами приедем, сыграем там с любителями хоккея или с мастерами. Или же проведем мастер-класс с детьми. Это все привлечет новых поклонников клуба. Ведь процентов 40 наших поклонников — дети.

Мы делаем ставку на молодежь. Мы готовим и социальные программы по привлечению трудных подростков, онкобольных и кадетского училища.

Когда я пришел, то обозначил тезис, что мы должны сформировать такой интерес к клубу, чтобы вне зависимости от результатов игры люди приходили и команду поддерживали. Болельщик должен любить клуб так же, как родители своих детей — вне зависимости от того, совершают те шалости или нет.

И наша цель, чтобы стадион был полным всегда — и когда мы играем в плей-офф с «Ак Барсом», и когда мы играем с другими командами. Вот тогда действительно будут преданные настоящие болельщики, на которых мы вправе рассчитывать. Даже если не будет победных серий из десяти побед.

Нам важно, чтобы и хоккеисты понимали, что они играют ради болельщиков, и они должны выкладываться из последних сил. Играть и доказывать, пусть даже соперник сильнее классом, но главное — доказать, что они играли с желанием победить.

Вот так было и в серии с «Ак Барсом». Да, мы проиграли 4-0 в серии, да, обидно, хотя могли зацепить одну-две игры железно. Но весь стадион стоял и аплодировал, потому что видели, что ребята бились — под шайбы ложились, играли травмированными. Вот такое отношение хоккеисты тоже видят. Мы хотим найти вот этот симбиоз.

Я понимаю, что это непросто, но мы будем к этому идти. Делать мы это будем, и объезжая соседние города, и работая внутри нашего города.

Фото hcnh.ru

Да, мы проиграли 4-0 в серии, да, обидно, хотя могли зацепить одну-две игры железно. Но весь стадион стоял и аплодировал, потому что видели, что ребята бились

«Решение КХЛ было не таким быстрым, как ожидалось, но зато взвешенным и продуманным»

— Как оцениваете действия Континентальной лиги в связи с пандемией коронавируса? Не затянула она с решением?

— КХЛ в связи с распространением эпидемии коронавируса приняла очень взвешенное решение. Лига ведь провела работу с клубами, которые еще играли в плей-офф, чтобы учесть их интересы. Возможно, решение было не таким быстрым, как ожидалось — наверное, да. Но то, то оно было взвешенным и продуманным — это точно.