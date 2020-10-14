Список персон

Ларионов Игорь Викторович

Спорт

Общая информация

Родился 11 января 1970 года.

Образование

1993 г. — окончил факультет экономики Удмуртского государственного университета.
1995 г. — окончил факультет юриспруденции Удмуртского государственного университета.
Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

1997-2006 гг. — начальник управления собственностью, фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2006-2011 гг. — заместитель генерального директора — начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2011-2019 гг. — заместитель генерального директора — начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим».
С октября 2019 г. — директор хоккейного клуба «Нефтехимик».

Награды и звания

Награжден медалью «1000-летие Казани», благодарственным письмом Министерства земельных и имущественных отношений РТ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423578, ул 30 лет Победы, ЛД «Нефтехим Арена»
  • Телефон: (8555) 36-86-16
  • Email: info@hcnh.ru
  • Сайт: https://hcnh.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2020


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