Ларионов Игорь Викторович
Общая информация
Родился 11 января 1970 года.
Образование
1993 г. — окончил факультет экономики Удмуртского государственного университета.
1995 г. — окончил факультет юриспруденции Удмуртского государственного университета.
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность
1997-2006 гг. — начальник управления собственностью, фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2006-2011 гг. — заместитель генерального директора — начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2011-2019 гг. — заместитель генерального директора — начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим».
С октября 2019 г. — директор хоккейного клуба «Нефтехимик».
Награды и звания
Награжден медалью «1000-летие Казани», благодарственным письмом Министерства земельных и имущественных отношений РТ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423578, ул 30 лет Победы, ЛД «Нефтехим Арена»
- Телефон: (8555) 36-86-16
- Email: info@hcnh.ru
- Сайт: https://hcnh.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020