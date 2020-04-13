My CORNER by Unistroy

Общая информация

My CORNER by Unistroy (ООО «Корнер») — ОКВЭД 68.10

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Компания зарегистрирована 12 февраля 2018 года.

Занимаемся застройкой собственных комьюнити и продажей домов с земельными участками.

В 2019 году был полностью реализован и передан клиентам первый проект — комьюнити «Bavaria». Проект находится в направлении Мамадышского тракта, за ЖК «Весна».

Сейчас в работе компании находится еще 2 новых проекта, оба расположены в направлении Оренбургского тракта:

— комьюнити «Брайт Парк» (рядом с Песчаные Ковали и Габишево), самый масштабный на данный момент проект, рассчитанный на 1800 домовладений. Ориентировочное открытие первой очереди август-сентябрь 2020.

— комьюнити «GARDEN» (прямо на выезде, рядом с Леруа Мерлен и 1 РКБ). Выход на площадку середина 2020 года.

Мы хотим изменить представление людей о жизни в собственных домах, поэтому мы решили застраивать комьюнити — пространства с открытыми пространствами, зонами отдыха и развитой инфраструктурой. Мы создаем все условия, чтобы в наших комьюнити царила атмосфера добрососедства.



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