My CORNER by Unistroy
Общая информация
My CORNER by Unistroy (ООО «Корнер») — ОКВЭД 68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Компания зарегистрирована 12 февраля 2018 года.
Занимаемся застройкой собственных комьюнити и продажей домов с земельными участками.
В 2019 году был полностью реализован и передан клиентам первый проект — комьюнити «Bavaria». Проект находится в направлении Мамадышского тракта, за ЖК «Весна».
Сейчас в работе компании находится еще 2 новых проекта, оба расположены в направлении Оренбургского тракта:
— комьюнити «Брайт Парк» (рядом с Песчаные Ковали и Габишево), самый масштабный на данный момент проект, рассчитанный на 1800 домовладений. Ориентировочное открытие первой очереди август-сентябрь 2020.
— комьюнити «GARDEN» (прямо на выезде, рядом с Леруа Мерлен и 1 РКБ). Выход на площадку середина 2020 года.
Мы хотим изменить представление людей о жизни в собственных домах, поэтому мы решили застраивать комьюнити — пространства с открытыми пространствами, зонами отдыха и развитой инфраструктурой. Мы создаем все условия, чтобы в наших комьюнити царила атмосфера добрососедства.
Контакты
- Адрес: г. Казань, ул.Н.Ершова 76/1
- Телефон: +7 (843) 208 51 81
- Email: sales@mycorner.ru
- Сайт: https://mycorner.ru/
Дата последнего обновления: 13.04.2020